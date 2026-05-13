Salarios de la MLS: Lionel Messi sigue liderando y Rodrigo De Paul se metió en el podio Por Eduardo Perimbelli + Agregar ámbito en









La Asociación de Futbolistas de la MLS (MLSPA) detalló los montos que perciben los futbolistas y la clasificación sigue siendo liderada por el capitán de la Selección Argentina. Su compañero en Inter Miami se ubica tercero.

Lionel Messi se mantiene como el jugador mejor pago de la MLS, según el ranking publicado por la Asociación de Futbolistas de la MLS (MLSPA). @X.com

Lionel Messi y Rodrigo De Paul son dos de los tres futbolistas mejor pagos de la MLS. El rosarino, que llegó a Inter Miami en 2023 luego de una impresionante carrera en el Barcelona y un paso irregular por el PSG francés, lidera el ranking con un sueldo anual de u$s28.333.333, con un salario base de u$s25.000.000.

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El margen entre Messi y el resto del ranking es de una magnitud que no tiene antecedentes en la historia de la liga: el rosarino gana más del doble que cualquier otro futbolista de la MLS, una brecha que se amplió respecto a 2025, año en que su compensación garantizada era de u$s20.400.000 con un salario base de u$s12.000.000. Este alza representa un salto de más de u$s7.900.000 en compensación garantizada en apenas un año.

En tanto, Rodrigo De Paul, su compatriota y compañero en Inter Miami y la Selección Argentina percibe percibe u$s7.560.000 como salario base y cuenta con una compensación garantizada de u$s9.680.000.

Los números corresponden a la última entrega de datos de la Asociación de Jugadores de la Major League Soccer, y tienen en cuenta sólo el dinero que las franquicias les pagan a los futbolistas en concepto de salario. El derecho de imagen, los acuerdos comerciales y las acciones bursátiles de las compañías quedan al margen.

Entre los dos argentinos se ubica el extremo surcoreano Heung-min Son, quien es el segundo jugador mejor pagado de la liga estadounidense. Después de brillar por una década en el Tottenham, Heung-min Son fichó con el Los Ángeles FC en agosto de 2025. El mítico atacante tiene un salario base de u$s10.360.000 al año y una compensación garantizada de u$s11.150.000.

DEPAUL MESSI Lionel Messi y Rodrigo de Paul son dos de los tres mejores pagos de la MLS. El rosarino sigue liderando el ranking, mientras que el volante de Inter Miami se ubica tercero. @X.com El efecto Messi en Inter Miami y en la Liga MX La llegada de Messi a Inter Miami tuvo un efecto impresionante dentro y fuera del campo de juego. El club potenció la venta de entradas, amplió su cartera de patrocinadores y sumó nuevas fuentes de ingresos, como giras internacionales que dejaron cifras millonarias. Así, los ingresos del club casi se cuadruplicaron desde que Messi aterrizó por primera vez en el Estado del Sol: pasaron de u$s56.000.000 en 2022 a cerca de u$s200.000.000 la temporada pasada. Además, el club se mudará a un nuevo estadio con capacidad para 25.000 personas en el Miami Freedom Park, una obra que debería impulsar tanto la venta de entradas como las alianzas comerciales. Ese envión llevó al equipo del sur de Florida a encabezar la tabla de valoración. Según Forbes, el Inter Miami alcanza un valor de u$s1.350 millones, lo que lo convierte por primera vez en la franquicia más valiosa de la MLS. Los otros integrantes del Top 10 del ranking El top 10 del ranking salarial 2026, según los datos exactos publicados por la MLSPA y confirmados por Sports Illustrated, queda conformado así: Hirving Lozano (San Diego FC, u$s9.333.333), Miguel Almirón (Atlanta United, u$s7.871.000), Emil Forsberg (New York Red Bulls, u$s6.035.625), Sam Surridge (Nashville SC, u$s5.933.000), Ricard Puig Martí (LA Galaxy, u$s5.792.188), Thomas Müller (Vancouver Whitecaps, u$s5.152.504) y Jonathan Bamba (Chicago Fire FC, u$s5.581.806). Lo cierto es que la Major League Soccer (MLS) está dejando de ser la liga en la que las grandes figuras de Europa se van a retirar y cada vez consigue captar mejor talento y en plenitud. El fútbol estadounidense se ha convertido en un destino muy atractivo para futbolistas de otras ligas debido a la calidad de vida que ofrece, el crecimiento del nivel competitivo y los altos salarios que pueden ofrecer sus clubes.