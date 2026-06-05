La inversión real directa del Estado nacional en provincias y CABA se derrumbó más del 70% en abril + Agregar ámbito en









Es la mayor baja desde 2024, cuando en octubre la disminución se ubicó en 89,3% interanual. Cuáles son las cuatro provincias que experimentaron aumentos en la medición interanual.

Se profundiza el ajuste sobre las provincias.

La inversión real directa (IRD) del Estado nacional en dirección a las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se derrumbó en abril más del 70%.

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Los números emergen del informe sobre la ejecución financiera del presupuesto nacional que realizó la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), siendo abril el último mes disponible. Los datos manifiestan que hubo una fuerte contracción sobre la IRD y las transferencias de capital de acuerdo con su ubicación geográfica y su evolución interanual.

De este modo, en abril totalizaron $ 30.566 millones, lo que representó una caída del 72,5% contra el mismo mes del último año, ajustado por inflación.

Para encontrar una pérdida mayor a la registrada hay que remontarse al 2024, cuando en octubre la disminución se ubicó en 89,3% interanual.

De acuerdo con los datos de la ASAP, únicamente cuatro provincias experimentaron aumentos en la medición año vs año: Catamarca (132,6%), Mendoza (132,5%), Tucumán (117%) y Chubut (50,6%).

El detalle de la IRD por provincia Sin embargo, el esquema cambia cuando se examinan las que más IRD recibieron en el cuarto mes del año. Se mantiene Tucumán —con $7.768 millones— y aparecen la provincia de Buenos Aires ($7.231 millones) y CABA ($4.272 millones). Al mismo tiempo, son nueve las provincias que recibieron transferencias inferiores a los $100 millones. Así, en el primer cuatrimestre del año la IRD sumó $234.167 millones, lo que significó una caída del 36,8% interanual. El detalle de las 24 provincias Catamarca : $662 millones (132,6%) .

: $662 millones . Mendoza : $2.119 millones (132,5%) .

: $2.119 millones . Tucumán : $7.768 millones (117%) .

: $7.768 millones . Chubut : $568 millones (50,6%) .

: $568 millones . Buenos Aires : $7.231 millones (-41,7%) .

: $7.231 millones . Entre Ríos : $824 millones (-46,4%) .

: $824 millones . Santa Fe : $707 millones (-59,9%) .

: $707 millones . Misiones : $2.439 millones (-61,6%) .

: $2.439 millones . Santa Cruz : $28 millones (-61,8%) .

: $28 millones . San Luis : $23 millones (-63,2%) .

: $23 millones . La Rioja : $59 millones (-75,8%) .

: $59 millones . Chaco : $556 millones (-81,3%) .

: $556 millones . Salta : $361 millones (-81,3%) .

: $361 millones . Corrientes : $804 millones (-85%) .

: $804 millones . No clasificado : $1.033 millones (-86,5%) .

: $1.033 millones . CABA : $4.272 millones (-88%) .

: $4.272 millones . Río Negro : $252 millones (-88,1%) .

: $252 millones . La Pampa : $54 millones (-88,4%) .

: $54 millones . Santiago del Estero : $67 millones (-94,3%) .

: $67 millones . Córdoba : $299 millones (-95,3%) .

: $299 millones . San Juan : $34 millones (-96,7%) .

: $34 millones . Jujuy : $325 millones (-97,2%) .

: $325 millones . Tierra del Fuego : $10 millones (-97,8%) .

: $10 millones . Neuquén : $55 millones (-98,9%) .

: $55 millones . Formosa: $16 millones (-99%).