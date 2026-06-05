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5 de junio 2026 - 11:10

La inversión real directa del Estado nacional en provincias y CABA se derrumbó más del 70% en abril

Es la mayor baja desde 2024, cuando en octubre la disminución se ubicó en 89,3% interanual. Cuáles son las cuatro provincias que experimentaron aumentos en la medición interanual.

Se profundiza el ajuste sobre las provincias.

Se profundiza el ajuste sobre las provincias.

La inversión real directa (IRD) del Estado nacional en dirección a las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se derrumbó en abril más del 70%.

Los números emergen del informe sobre la ejecución financiera del presupuesto nacional que realizó la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), siendo abril el último mes disponible. Los datos manifiestan que hubo una fuerte contracción sobre la IRD y las transferencias de capital de acuerdo con su ubicación geográfica y su evolución interanual.

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De este modo, en abril totalizaron $ 30.566 millones, lo que representó una caída del 72,5% contra el mismo mes del último año, ajustado por inflación.

Para encontrar una pérdida mayor a la registrada hay que remontarse al 2024, cuando en octubre la disminución se ubicó en 89,3% interanual.

De acuerdo con los datos de la ASAP, únicamente cuatro provincias experimentaron aumentos en la medición año vs año: Catamarca (132,6%), Mendoza (132,5%), Tucumán (117%) y Chubut (50,6%).

El detalle de la IRD por provincia

Sin embargo, el esquema cambia cuando se examinan las que más IRD recibieron en el cuarto mes del año. Se mantiene Tucumán —con $7.768 millones— y aparecen la provincia de Buenos Aires ($7.231 millones) y CABA ($4.272 millones). Al mismo tiempo, son nueve las provincias que recibieron transferencias inferiores a los $100 millones.

Así, en el primer cuatrimestre del año la IRD sumó $234.167 millones, lo que significó una caída del 36,8% interanual.

El detalle de las 24 provincias

  • Catamarca: $662 millones (132,6%).
  • Mendoza: $2.119 millones (132,5%).
  • Tucumán: $7.768 millones (117%).
  • Chubut: $568 millones (50,6%).
  • Buenos Aires: $7.231 millones (-41,7%).
  • Entre Ríos: $824 millones (-46,4%).
  • Santa Fe: $707 millones (-59,9%).
  • Misiones: $2.439 millones (-61,6%).
  • Santa Cruz: $28 millones (-61,8%).
  • San Luis: $23 millones (-63,2%).
  • La Rioja: $59 millones (-75,8%).
  • Chaco: $556 millones (-81,3%).
  • Salta: $361 millones (-81,3%).
  • Corrientes: $804 millones (-85%).
  • No clasificado: $1.033 millones (-86,5%).
  • CABA: $4.272 millones (-88%).
  • Río Negro: $252 millones (-88,1%).
  • La Pampa: $54 millones (-88,4%).
  • Santiago del Estero: $67 millones (-94,3%).
  • Córdoba: $299 millones (-95,3%).
  • San Juan: $34 millones (-96,7%).
  • Jujuy: $325 millones (-97,2%).
  • Tierra del Fuego: $10 millones (-97,8%).
  • Neuquén: $55 millones (-98,9%).
  • Formosa: $16 millones (-99%).

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