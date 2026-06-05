La inversión real directa (IRD) del Estado nacional en dirección a las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se derrumbó en abril más del 70%.
La inversión real directa del Estado nacional en provincias y CABA se derrumbó más del 70% en abril
Es la mayor baja desde 2024, cuando en octubre la disminución se ubicó en 89,3% interanual. Cuáles son las cuatro provincias que experimentaron aumentos en la medición interanual.
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Los números emergen del informe sobre la ejecución financiera del presupuesto nacional que realizó la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), siendo abril el último mes disponible. Los datos manifiestan que hubo una fuerte contracción sobre la IRD y las transferencias de capital de acuerdo con su ubicación geográfica y su evolución interanual.
De este modo, en abril totalizaron $ 30.566 millones, lo que representó una caída del 72,5% contra el mismo mes del último año, ajustado por inflación.
Para encontrar una pérdida mayor a la registrada hay que remontarse al 2024, cuando en octubre la disminución se ubicó en 89,3% interanual.
De acuerdo con los datos de la ASAP, únicamente cuatro provincias experimentaron aumentos en la medición año vs año: Catamarca (132,6%), Mendoza (132,5%), Tucumán (117%) y Chubut (50,6%).
Sin embargo, el esquema cambia cuando se examinan las que más IRD recibieron en el cuarto mes del año. Se mantiene Tucumán —con $7.768 millones— y aparecen la provincia de Buenos Aires ($7.231 millones) y CABA ($4.272 millones). Al mismo tiempo, son nueve las provincias que recibieron transferencias inferiores a los $100 millones.
Así, en el primer cuatrimestre del año la IRD sumó $234.167 millones, lo que significó una caída del 36,8% interanual.
El detalle de las 24 provincias
- Catamarca: $662 millones (132,6%).
- Mendoza: $2.119 millones (132,5%).
- Tucumán: $7.768 millones (117%).
- Chubut: $568 millones (50,6%).
- Buenos Aires: $7.231 millones (-41,7%).
- Entre Ríos: $824 millones (-46,4%).
- Santa Fe: $707 millones (-59,9%).
- Misiones: $2.439 millones (-61,6%).
- Santa Cruz: $28 millones (-61,8%).
- San Luis: $23 millones (-63,2%).
- La Rioja: $59 millones (-75,8%).
- Chaco: $556 millones (-81,3%).
- Salta: $361 millones (-81,3%).
- Corrientes: $804 millones (-85%).
- No clasificado: $1.033 millones (-86,5%).
- CABA: $4.272 millones (-88%).
- Río Negro: $252 millones (-88,1%).
- La Pampa: $54 millones (-88,4%).
- Santiago del Estero: $67 millones (-94,3%).
- Córdoba: $299 millones (-95,3%).
- San Juan: $34 millones (-96,7%).
- Jujuy: $325 millones (-97,2%).
- Tierra del Fuego: $10 millones (-97,8%).
- Neuquén: $55 millones (-98,9%).
- Formosa: $16 millones (-99%).