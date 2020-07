Buscan revivir al leasing para financiar a las pymes

“El leasing tiene ventajas enormes para las pymes que los toman, ya que pueden utilizar un bien de capital y adquirirlo por un valor residual e incluso venderlo en el mercado”, consignó Maximiliano Gabrieli, director de Financiamiento de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Y añadió: “Pero además tiene un beneficio impositivo, porque la cuota del leasing la descontás de Ganancias, ya que el bien no es de la empresa y no es necesario activarlo en el balance. Es un alquiler con opción de compra y la opción de compra es un valor residual, porque el bien ya fue amortizado”.