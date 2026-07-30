Victoria Villarruel afirmó que Javier Milei tiene "persecuciones imaginarias" y expresó su "genuina preocupación por su estado"

La vicepresidenta se hizo eco de una republicación del mandatario a un posteo de Lilia Lemoine en el que denunciaba su presunta conexión con Axel Kicillof y Guillermo Moreno.

Victoria Villarruel afirmó este jueves que el presidente Javier Milei tiene "persecuciones imaginarias" y manifestó su "genuina preocupación por su estado" luego de que reposteara un comentario de Lilia Lemoine en el que se afirmaba un vínculo político entre la vicepresidenta, Marcela Pagano y Axel Kicillof.

Todo comenzó con un extenso posteo de la diputada libertaria en "X" en el que aseguró que la diputada nacional es quien le escribe los tuits a la jefa del Senado y que ambas mantienen un alineamiento con el gobernador bonaerense y con el exsecretario de Comercio, Guillermo Moreno.

"Desde 2024 Marcela Pagano hace las publicaciones de Victoria Villarruel en X . Se las escribe... Han tenido publicaciones espejadas y operan de la misma manera y en coordinación con los castrochavistas. Insultan similar. Dejan fijados sus tuits de forma parecida. Tienen trato común con Guillermo Moreno", denunció un "acercamiento hacia el peronismo" de ambas desde 2024 y presuntos vínculos con Claudio Tapia, titular de AFA.

"¡Incluso ambas comparten callcenter!" , dijo y agregó: "Son como Rusia e Irán... finjen ser enemigos pero son socios contra Occidente. Incluso les molesta Israel por igual, claro que no pueden decirlo". Luego, en otra publicación las acusó de estar "intentando dar un golpe institucional contra el Presidente desde 2023".

Hay 90% de chances de que este sea un gran "Lilia tenía razón" en 2027 o quizás antes, ya que lo expongo. Guarden tuit! Si me equivoco, le pego en el palo. Desde 2024 Marcela Pagano hace las publicaciones de Victoria Villarruel en X. Se las escribe... Han tenido publicaciones… pic.twitter.com/GNV3MzI5g4

Las publicaciones fueron retuiteadas por el Presidente de la Nación. "Me preocupa profundamente que el Presidente de la Nación replique insensateces e inventos. Tengo genuina preocupación por su estado y por las persecuciones imaginarias que replica en Argentina y el exterior", disparó en un mensaje que publicó en su cuenta de X. Y agregó: "El presidente de la Nación no puede haber twitteado semejante estupidez".

Al ver una captura del reposteó, la vicepresidenta respondió: "¿Esta locura galopante la retwitteó el Presidente? Parece contagioso el delirio". "Si es así que muestre todas las pruebas de estas afirmaciones inventadas por cerebro de microbio Bolukalo", en referencia a la diputada mileísta Lilia Lemoine, quien lleva también ese apellido.

Lilia Lemoine y Victoria Villarruel se cruzaron por el sueldo de los senadores: "Cerebro de microbio" y "Kukacruel"

La pelea entre Lemoine y Villarruel viene de larga data y había tenido su capítulo más reciente el martes pasado cuando discutieron públicamente por los sueldos de los senadores nacionales. La diputada libertaria cuestionó el ingreso de los legisladores de la Cámara alta y tildó de "kukacruel" a la titular del Senado, que le respondió en sus redes y la calificó como "cerebro de microbio".

“En 2026 los senadores ganan $12 millones y los diputados ganan $6 millones. Históricamente los senadores cobraban 10-15% más que los diputados...", dijo en primer lugar.

A continuación, Lemoine se preguntó por qué se acrecentó la diferencia en favor de los senadores. Y al dar la respuesta, apuntó directamente contra la vicepresidenta. "¿Qué pasó entonces? Pasó que Martín Menem mantuvo austeridad en la Cámara de Diputados y Victoria Villarruel decidió aumentar el sueldo de los senadores para quedar bien con la alta política“, criticó.

El mensaje fue recogido por un usuario de "X" y Villarruel aprovechó para hacerse eco y responder. “Hay que elegir bien a los diputados para que no se dediquen a actividades golpistas, campañas mediáticas y llorar cariño presidencial", disparó.

Luego, afirmó que "la señora cerebro de microbio", en referencia a Lemoine, es "una muestra de las ‘cualidades’ que los argentinos no queremos en un legislador". Y, en el mismo mensaje, sumó sus críticas al proyecto de Propiedad Privada del Poder Ejecutivo que se tratará la próxima semana: "Tampoco queremos la venta de tierras a extranjeros”.