Javier Milei celebró la aprobación de 74 pliegos judiciales y habló del "inicio de la reconstrucción de la Justicia"

El Presidente destacó la avalancha de nombramientos aprobados por el Senado tras años de vacantes sin cubrir. La sesión estuvo atravesada por fuertes tensiones políticas y terminó con la aprobación del pliego de María Verónica Michelli, pese al intento de la Casa Rosada por retirarlo.

Javier Milei celebró la aprobación de 74 pliegos judiciales en el Senado, calificándola como "un verdadero hito" y el "inicio de la reconstrucción de la Justicia".

Javier Milei celebró este jueves la aprobación de 74 pliegos judiciales en el Senado y calificó la decisión como "un verdadero hito" para el país. Aunque evitó referirse al caso de María Verónica Michelli , cuya candidatura el Gobierno había intentado frenar, sostuvo que se trata del "inicio de la reconstrucción de la Justicia" .

El primero en expresar públicamente la satisfacción del oficialismo fue el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques , quien agradeció al Presidente y a Karina Milei por el impulso político de los nombramientos.

" Gracias Presidente Javier Milei por iniciar el camino de la reconstrucción del Poder Judicial ", escribió el funcionario. También destacó el trabajo de los senadores y de la Comisión de Acuerdos, al señalar que la aprobación de los pliegos puso fin a años de demoras en la cobertura de vacantes.

" Este es un verdadero triunfo para los ciudadanos que necesitan una justicia que funcione . La aprobación de 74 pliegos, tras más de ocho años de parálisis donde los postulantes esperaban aun habiendo superado la selección, es un logro colectivo", afirmó.

Además, Mahiques resaltó el trabajo del secretario de Justicia, Santiago Viola , y aseguró que "se terminaron los años en los que el Poder Judicial sufría un abandono que afectaba a todos los argentinos".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2062622673285304817&partner=&hide_thread=false EL INICIO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA JUSTICIA: en un verdadero hito se aprobaron 74 pliegos. https://t.co/oCsbK621Jb — Javier Milei (@JMilei) June 4, 2026

La aprobación de los pliegos en el Senado

Sin embargo, la sesión estuvo lejos de desarrollarse sin sobresaltos. El acuerdo inicial alcanzado en la reunión de labor parlamentaria contemplaba el tratamiento de 50 pliegos judiciales, además de otros proyectos vinculados a la propiedad privada y un acuerdo con holdouts.

La situación cambió cuando el oficialismo llevó al recinto 70 nombramientos, una decisión que provocó el rechazo del peronismo y de algunos bloques aliados. La tensión obligó a un cuarto intermedio y a una negociación entre los jefes de bancada para evitar que la sesión se cayera.

Tras esas conversaciones, Patricia Bullrich anunció que existía consenso de dos tercios de los presentes para ampliar el temario y tratar 74 pliegos judiciales, incluyendo el de María Verónica Michelli, cuya candidatura había quedado en el centro de la disputa política.

Luego de un breve debate, los nombramientos fueron votados en distintos bloques y todos resultaron aprobados, aunque con niveles de apoyo diferentes.

Uno de los casos más observados fue justamente el de Michelli. La semana pasada, la Casa Rosada había ordenado retirar su pliego del listado de postulaciones a tratar, pero Bullrich se desmarcó de esa decisión y adelantó que no acompañaría esa estrategia.

Finalmente, el Senado aprobó la candidatura de la postulante al Tribunal Oral Criminal Federal N°3 de La Plata con 44 votos a favor y 18 en contra, en una votación que dejó expuestas las diferencias dentro del oficialismo.

El pliego de Michelli había ingresado a la Cámara alta el 30 de marzo de 2026 y obtuvo dictamen favorable en la Comisión de Acuerdos el 13 de mayo, con el respaldo de senadores de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y bloques provinciales.