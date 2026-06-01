El exsenador nacional Edgardo Kueider, detenido hace un año y tres meses en Paraguay, cuando intentaba ingresar al vecino país con más de u$s200.000 sin declarar, comenzará a ser enjuiciado en Asunción por los delitos de contrabando en grado de tentativa.
Comienza en Paraguay el juicio contra el exsenador Edgardo Kueider por contrabando
El exsenador entrerriano fue detenido al intentar ingresar a Paraguay, junto a su exsecretaria y pareja, Iara Guinsel, con u$s211.000 sin declarar. El proceso se seguirá en el país vecino.
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Kueider comenzará a ser enjuiciado junto con su exsecretaria Iara Guinsel, con la que además mantenía una relación sentimental y quien lo acompañaba cuando fueron detenidos en un puesto fronterizo por la policía paraguaya.
El juicio, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, comenzará a las 8 de la mañana (hora de Asunción, la misma hora en Buenos aires), y será sustanciado ante el Tribunal de Sentencia Especializado en delitos Económicos a cargo de los jueces Elsa García, Matías Garcete Piris y Adriana Planás.
En caso de ser declarado culpable, Kueider enfrenta una pena de dos años y medio de prisión, aunque para el cómputo de la condena se considerará cumplido el año y medio que ya transcurrió en Asunción con prisión domiciliaria.
En principio, el juicio se iba a llevar a cabo el 24 de noviembre pasado, pero la fecha se reprogramó para el 20 de abril de este año y volvió a prorrogarse por pedido de la Fiscalía.
El exsenador entrerriano y su pareja enfrentan acusaciones de contrabando en grado de tentativa por haber intentado cruzar el Puente Internacional de la Amistad -que une Brasil con Paraguay- con poco más de u$s211.000, 640.000 guaraníes y cerca de 4 millones de pesos argentinos sin declarar.
Los hechos sucedieron en la madrugada del 4 de diciembre de 2024 y desde entonces, Kueider y Guinsel cumplieron arresto domiciliario, primero en un lujoso complejo en el centro de Asunción, luego en un dúplex y finalmente en un departamento en un edificio periférico de alta gama.
Kueider sostuvo en reiteradas ocasiones que es inocente y que los fondos que le secuestraron al ingresar a Paraguay no le pertenecían. “No son míos, ni siquiera son de mi acompañante. Son de operaciones que ella estaba haciendo en Paraguay, de intermediación. Entramos y salimos de Paraguay esa noche. Eso está declarado”, sostuvo el año pasado en declaraciones radiales.
Las causas que enfrenta en la Argentina y el pedido de extradición
Mientras la Justicia de Paraguay avanzaba en la causa contra Kueider, el exsenador protagoniza otros dos procesos judiciales en la Argentina por presunto enriquecimiento ilícito y otros delitos.
Uno se tramita en la Justicia provincial de Concordia, Entre Ríos, y otro en los Tribunales Federales de San Isidro, por lo que la Corte Suprema debe definir cuál se quedará con la investigación.
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