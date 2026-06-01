Chiche Gelblung contó cómo sigue su salud a dos semanas de ser internado + Agregar ámbito en









El periodista de 82 años presenta signos favorables en su evolución, aunque aún no hay una fecha confirmada para su alta.

Chiche habló desde su internación

El conductor y periodista Chiche Gelblung, que continúa internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Sanatorio Mater Dei desde aproximadamente dos semanas, reapareció este domingo y dialogó con Marcela Tauro y Pablo Layus sobre los últimos temas de actualidad que sacuden a la Argentina.

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Tauro compartió los detalles de la breve charla que mantuvo con Gelblung durante la última transmisión de Infama (América TV) y mencionó que, a pesar de estar hospitalizado, el periodista está al tanto de las últimas noticias de actualidad.

La idea de comunicarse con Chiche fue idea de Pablo Layus, cuando Tauro y él se encontraban en la sala de maquillaje:“Le escribí a Chiche para saber cómo estaba. Me habían dicho que estaba con el teléfono en algunos momentos“, contó el panelista.

“Él le escribió y Chiche le hizo una videollamada. Yo me estaba maquillando y peinando y vino Layus. Él nos empezó a hablar de la actualidad, del caso Agostina”, reveló la conductora de Infama.

Chiche Gelblung y su conmoción por el caso Agostina Según relató Layus, el periodista se mostró conmocionado por la muerte de la adolescente y el caso que rodea su desaparición: “Él me preguntaba si yo le había escrito o lo había llamado. No sé qué habrá tocado él para responderme, pero justo me decía que leyendo sobre el caso de Agostina. ‘¿Cómo puede ser que en este país una chica de 14 años...?’“.

Buscando el lado positivo, Tauro destacó la pasión que Gelblung tiene por el periodismo y cómo continúa informándose a pesar de estar hospitalizado: “Por más que esté en una clínica, no puede dejar de ser periodista. Está interiorizándose y hasta me dio su opinión sobre lo que estaba pasando con el caso”. “Le preguntábamos cómo estaba y él nos hablaba sobre la actualidad. Decía ‘¿cómo puede ser que en este país maten a una nena?’. Hablaba del caso", remarcó impresionada. Para tranquilidad de muchos, tanto la conductora como el panelista mencionaron que Chiche Gelblung "está bien, consciente" y acompañado por su esposa en el hospital. El periodista de 82 años presenta signos favorables en su evolución, aunque aún no hay una fecha confirmada para su alta. El equipo médico del sanatorio pidió su inmediata internación cuando el conductor de Crónica TV presentó una desmejora en su salud, producto de una reciente intervención y un accidente doméstico.

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