Jóvenes empresarios piden renovación: el foco para el desarrollo debe estar en la baja de impuestos y redes educativa







Esta nueva generación de jóvenes empresarios busca marcar un quiebre con las viejas prácticas que durante décadas asociaron a la empresa con prebendas, concentración y visiones de corto plazo.

El Foro propone instalar una agenda distinta: compañías que innovan, generan empleo de calidad y asumen como motor principal crear valor y desarrollo sostenible para la Argentina y la región.

La Unión Argentina de Jóvenes Empresarios (UNAJE) ya suma más de 500 dueños de empresas menores de 45 años con un llamado a crear nuevas y mejores empresas. Con un ADN federal - presencia en 15 provincias y un 75% de empresarios fuera del AMBA- apuestan a la formación y a trabajar en red: la semana que viene organizan en La Rural un Foro Iberoamericano de Jóvenes Empresarios, en el que participarán más de 1000 personas de Latinoamérica y España. El evento incluirá ejes que están en el centro de la agenda de Latinoamérica y Europa: la IA como acelerador para sectores clave y la innovación y competitividad empresarial para expandirse a nivel regional. Los temas se construirán a partir de testimonios concretos de empresarios jóvenes en la región que lideran organizaciones.

Con 32 mil empleados generados de forma directa por los empresarios miembros de la UNAJE y 10 nodos provinciales, desde la organización creen que este evento es el inicio de un camino para convertirse en “una voz decisiva en los debates clave para el futuro” del país. Desde UNAJE están convencidas de que “las empresas están limitadas por la falta de apoyo institucional, los recursos escasos y las dificultades para acceder a diferentes mercados” y que “la Argentina necesita más y mejores empresas para crear un desarrollo que perdure”.