La actividad económica se contrajo 1,9% en noviembre

Lo destacable es que, si bien hubo una mayor proporción de sectores con subas (9 vs. 7), la magnitud de las caídas fue superior, lo que llevó a que el nivel general finalizara en terreno negativo. El dato, a su vez, era esperable, considerando que Índice de Producción Industrial manufacturera había anticipado parte de la tendencia, con su caída de noviembre (-4,5%). Por el lado del agro, el sector ya no viene impulsando el crecimiento (o sosteniendo las caídas), como en los últimos meses, pese a que el resultado sigue siendo positivo. Vale recordar la sequía de 2018, que afectó a diversos sectores del país, lo que dejó una baja base de comparación para este año y permitió la buena performance de los años anteriores.

La consultora ACM destacó que, “no es seguro que la actividad haya alcanzado un piso, lo cual se confirma por la caída de la actividad en términos generalizados durante noviembre”. “Si bien hubo más sectores con variación positiva que negativa, esto no significa que la merma haya finalizado, más aún siendo que gran parte de las variaciones positivas fueron exiguas y que los rubros con mayor ponderación dentro del PBI presentaron variaciones significativas”, precisó. Por otro lado, sostuvo que, “si bien el sector agropecuario contribuirá con el crecimiento del PBI del año próximo (por 2020), no se espera una cosecha en los niveles que evidenció este año, a lo cual se le sumaría el impacto del aumento en las retenciones”.

La consultora afirmó que “la baja de tasas no logró dinamizar el crédito aún, lo cual, sumado a la poca recuperación que se podría ver del salario real podría generar un desenvolvimiento escaso de la industria”. Y subrayó “la disciplina fiscal evidenciada en el nuevo proyecto de ley, descartando una política fiscal expansiva para el próximo año”. Y proyectó que, “hasta que no existan definiciones en torno de la renegociación de la deuda, no cabe esperar una recuperación sostenida de la actividad más allá de cierta recuperación del consumo masivo por los incrementos en jubilaciones, AUH y demás transferencias”.

Por su parte, la consultora Orlando Ferreres estimó una caída del 2,7% interanual para diciembre, lo que implicaría una merma del 3,2% para todo 2019. En términos desestacionalizados espera una baja del 0,1% con respecto al mes anterior. “En cuanto a las perspectivas para 2020, no esperamos una recuperación genuina de la actividad, más allá de algún esporádico repunte apuntalado por la política monetaria expansiva del Gobierno entrante”, remarcó.