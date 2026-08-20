Mario Grinman habló de la actividad económica: "Los cambios implican sacrificios"

En la apertura del Council 2026, el presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios reconoció que “hay empresas que han cerrado y se han perdido puestos de trabajo”, pero sostuvo que los costos del proceso son necesarios para transformar la Argentina y alcanzar un país “normal y creíble”.

El Presidente de la CAC realizó la apertura del Council 2026 con un apoyo a la política económica nacional.

El presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Mario Grinman, se refirió a la situación de la actividad económica y reconoció el impacto que atraviesan empresas y trabajadores en medio del proceso de transformación del país. “Las transformaciones implican sacrificios, significan dolor”, afirmó durante la apertura de la 23ª Conferencia del Council of the Americas, que se realiza este jueves en el Alvear Palace.

“¿La estamos pasando bien? No. Hay empresas que la están pasando mal, hay empresas que han cerrado y se han perdido puestos de trabajo”, reconoció el titular de la CAC.

“Si ese es el precio que tenemos que pagar los argentinos para transformar nuestro país y para que nuestros nietos puedan vivir en un país normal y creíble, vale la pena”, reafirmó.

Durante su discurso de apertura, el titular de la CAC vinculó los costos del proceso económico con un cambio en el papel que debe asumir el sector privado y propuso reflexionar sobre el concepto de libertad y las responsabilidades asociadas a ese concepto.

“Si el ejercicio de la libertad implica costos, algunos de esos costos son significativos”, señaló. En ese sentido, afirmó: “Con un Estado paternalista teníamos a quién culpar. Pero cuando el sector privado recobra protagonismo, también toca asumir una mayor cuota de responsabilidad”.

Para Grinman, esa mayor responsabilidad implica, en muchos casos, “salir de la zona de confort”. A la vez, destacó que buena parte del empresariado está dispuesto a asumir ese desafío y resaltó “la capacidad de adaptación y resiliencia” del sector privado argentino.

El empresario también señaló que comienzan a observarse avances en actividades que durante años tuvieron un desarrollo limitado. En particular, destacó el incremento de la producción de hidrocarburos en la Patagonia y reivindicó el papel del sector agropecuario.

Sobre el futuro de la economía, Grinman se mostró optimista en caso de que se mantenga el rumbo actual. “Si consolidamos este modelo vamos a tener un país espectacular”, aseguró en un claro apoyo a la política económica llevada adelante por el gobierno de Javier Milei.

Además, reclamó una mayor participación de empresas y de la sociedad civil en el proceso de transformación: “No todo se puede esperar que lo haga el Gobierno. Es momento de ser creativos y entre todos trabajar para un país mejor”.

“Si consolidamos este modelo, vamos a tener un país espectacular. A la hora de decidir dónde estamos, yo tengo claro en qué país quiero estar. ¿Y ustedes?”, interpeló a los empresarios y gobernadores presentes en el encuentro.

Susan Segal: “Soy optimista sobre la Argentina”

La presidenta y CEO de Americas Society/Council of the Americas, Susan Segal que en la previa del evento mantuvo un encuentro con el ministro de Economía Luis Caputo, también se mostró optimista respecto de las perspectivas del país y destacó las reformas y la disciplina fiscal como dos factores que están modificando la percepción internacional sobre la Argentina.

“Soy optimista sobre la Argentina. Hay razones para hacerlo: las reformas y la disciplina fiscal. Se está cambiando la manera en que el mundo mira al país”, sostuvo durante la apertura.

Segal enmarcó esa perspectiva dentro de una oportunidad más amplia para América Latina. En un escenario internacional atravesado por conflictos, incertidumbre comercial y preocupaciones sobre las cadenas globales de suministro, destacó que la región cuenta con recursos estratégicos como energía, minerales críticos y alimentos.

Excelente reunión con Susan Segal @s_segal, presidente y CEO de Americas Society/Council of the Americas @ASCOA, con quien conversamos sobre las reformas económicas que estamos llevando adelante y que están permitiendo recuperar la confianza de los inversores.



También dialogamos… pic.twitter.com/aFf1Wlwq3a — totocaputo (@LuisCaputoAR) August 19, 2026

“En todos los años trabajando en la región nunca he visto una convergencia tan interesante entre lo que el mundo necesita y lo que América Latina tiene para ofrecer”, aseguró, y consideró que la Argentina está “bien posicionada para aprovechar este momento”.

Según Segal, los inversores internacionales comenzaron a observar de otra manera a América Latina por tratarse de una región en paz, con democracias y con recursos necesarios para abastecer a la economía global.

En el caso argentino, destacó las inversiones y los grandes proyectos en energía y minería, así como el regreso de capitales locales. “Cuando las empresas argentinas invierten también le están mostrando a los inversionistas” las oportunidades existentes en el país, señaló.

Para Segal, la Argentina tiene la posibilidad de convertirse en “uno de los grandes motores económicos de América Latina”, aunque advirtió que para aprovechar esa oportunidad será necesario mantener el rumbo, garantizar seguridad jurídica y dar continuidad a las reformas.

También planteó que el desarrollo de los grandes proyectos requerirá una mayor articulación entre las provincias, el Gobierno nacional y el sector privado, además de una estrategia que permita conectar los recursos argentinos con los mercados internacionales.

Council of the Americas 2026: inversión, energía y minería

La edición 2026 del Council of the Americas tiene entre sus principales ejes las perspectivas económicas y políticas de la Argentina, además de las oportunidades de inversión en sectores estratégicos.

La agenda incluye paneles específicos sobre minería y energía, con la participación de gobernadores de provincias productoras y ejecutivos de compañías del sector privado.

Por el Gobierno nacional, está prevista la participación del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli, el canciller Pablo Quirno y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. También participará el viceministro de Economía, José Luis Daza, en reemplazo de Luis Caputo, quien se encuentra enfermo, según pudo confirmar Ámbito. El evento contará con el cierre de Javier Milei, Presidente de la Nación.