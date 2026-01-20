Plazo fijo: así operan los principales bancos hoy, martes 19 de enero + Seguir en









Panorama actualizado sobre rendimientos de depósitos tradicionales, diferencias entre entidades financieras y claves para decidir en un contexto económico sensible.

La herramienta tradicional que más eligen los ahorristas argentinos Depositphotos

La escena se repite en sucursales y homebanking: las personas que revisan números, comparan porcentajes y calculan si conviene inmovilizar pesos por 30 días. El plazo fijo sigue siendo una de las alternativas más consultadas, sobre todo entre quienes buscan una opción conocida y con reglas claras.

La volatilidad cambiaria, las decisiones de política monetaria y la evolución de los precios empujan a mirar con lupa cualquier instrumento de resguardo. En ese marco, las tasas ofrecidas se transforman en una referencia cotidiana, casi de charla de café, aunque su lectura no siempre es lineal.

inversiones plazo fijo Depositphotos Las condiciones de los bancos varían según el perfil del cliente, el canal de contratación y si se trata de depósitos presenciales u online. Esa heterogeneidad agrega ruido y obliga a revisar la letra chica antes de realizar la inversión.

Plazo fijo hoy: así están las tasas este 20 de enero El Banco Central de la República Argentina (BCRA) releva de manera periódica un conjunto de tasas para plazos fijos tradicionales, especialmente los constituidos de forma digital. Ese listado funciona como una guía comparativa entre bancos públicos y privados, grandes y medianos. No fija valores, pero sí aporta transparencia al mercado.

El instrumento clásico mantiene un plazo estándar de 30 días, aunque existen variantes a 60, 90 o más. También está el plazo fijo precancelable y el ajustado por UVA, que sigue la inflación. Cada uno responde a perfiles distintos. No hay receta universal, y ahí aparece la complejidad: elegir implica asumir expectativas sobre el rumbo económico.

inversiones plazo fijo.jpg Depositphotos Los porcentajes de Tasa Nominal Anual (TNA) de las principales entidades bancarias del país correspondientes a este martes 20 de enero son los siguientes: Banco de la Nación Argentina : 26%

Banco Santander : 21%

Banco Galicia : 23%

Banco de la Provincia de Buenos Aires : 25%

BBVA : 23%

Banco Credicoop : 25%

ICBC : 23,5%

Banco Macro : 27,5%

Banco Ciudad: 20,5%

