Cuál es el "arma nuclear económica" que puede usar la Unión Europea para responder a EEUU por el conflicto con Groenlandia

Creado en 2021, este instrumento permite a Europa condicionar el comercio del país norteamericano, aunque tarda meses en entrar en vigencia.

Ante las constantes amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre quedarse con Groenlandia , son cada vez más fuertes los llamamientos para que la Unión Europea despliegue su "instrumento anticoercitivo" .

La tensión escaló luego del anuncio de aranceles de hasta el 25% a Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Países Bajos y Suecia , así como a los países no miembros de la UE Reino Unido y Noruega, a menos que ese territorio autónomo danés sea cedido a EEUU.

Esta herramienta tiene por objeto disuadir la coerción económica contra cualquiera de los 27 Estados miembros de la UE. Esto se entiende como la "aplicación o amenaza de aplicación por parte de un tercer país de medidas que afectan al comercio o a la inversión" , que interfieren "en las decisiones soberanas legítimas" del bloque y de los Estados miembros.

Figuras políticas como el presidente francés, Emmanuel Macron , y la líder del grupo liberal Renew en el Parlamento Europeo, Valerie Hayer , pidieron que se utilizara ese instrumento. "Estados Unidos está cometiendo un error de cálculo que no solo es peligroso, sino que podría ser doloroso. El instrumento anticoerción es nuestra arma nuclear económica" , afirmó Hayes.

Esta herramienta permite a la UE tomar medidas como restricciones a la importación y exportación de bienes y servicios en su mercado único de 450 millones de personas . También otorga a Bruselas la facultad de limitar el acceso de las empresas estadounidenses a los contratos de adquisición pública en Europa .

Las ultimas declaraciones de Donald Trump sobre la cuestión de Groenlandia fueron: “"I'd love to make a deal with them, it's easier. But one way or the other, we're gonna have Greenland” (Me encantaría hacerr a un acuerdo con ellos, es más sencillo. Pero de una u otra manera, vamos a tener a Groenlandia”). Una historieta de desacuerdos y pasiones que podría partir la civilización occidental

Desde Europa se elaboró previamente una lista de servicios estadounidenses que podrían ser objeto de medidas, entre los que podrían entrar los gigantes tecnológicos estadounidenses, ya que Estados Unidos tiene un superávit de servicios con la UE.

Tanto la Comisión Europea como los Estados miembros tienen derecho a solicitar su activación, pero para ello se necesitaría el visto bueno de al menos el 55% de los países que voten a favor, lo que representa el 65% de la población del bloque. Asimismo, incluso podrían pasar meses antes de que se tomaran medidas.

La comisión dispone de cuatro meses para investigar al tercer país acusado de políticas comerciales perjudiciales; a continuación, los Estados miembros tendrían entre ocho y diez semanas para respaldar cualquier propuesta de acción. Solo entonces el órgano ejecutivo de la UE tendría luz verde para preparar medidas, que entrarían en vigor en un plazo tentativo de seis meses.

La creación del instrumento se produjo después de que Lituania acusara a China de prohibir sus exportaciones porque Vilna permitió la apertura de una representación diplomática taiwanesa en su territorio en 2021.