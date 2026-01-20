Escándalo en Boca: Marino Hinestroza recibió una oferta de Vasco da Gama y se iría a Brasil + Seguir en









El club brasileño le "soplaría" el único refuerzo que tenía cerrado el "Xeneize" luego de más de un mes de negociaciones.

El fichaje de Marino Hinestroza a Boca está caído a esta hora del martes, dado que Vasco da Gama se metió en las negociaciones y su oferta se acercaría más al monto que pretende Atlético Nacional por el delantero colombiano.

Lo que confirman tanto en Brasil como Colombia es que el elenco de Rio de Janeiro elevó una propuesta en torno a los 6 millones de dólares por el pase del extremo de 23 años, más un 20% de plusvalía.

La misma sería superadora a la que presentó el conjunto "xeneize" -5 millones por la totalidad de los derechos económicos-. De esta forma, el único refuerzo que tenía acordado Boca en este 2026 no llegaría.

En principio, la negociación parecía encaminada para que Hinestroza desembarque en Brandsen 805. Incluso, el director técnico Claudio Úbeda esperaba contar con él para la pretemporada, pero tras varios idas y vueltas, la llegada del futbolista estaría próxima a caerse.

Tras darse a conocer la noticia en redes sociales, los hinchas de Boca expresaron su malestar. El principal apuntado fue el presidente Juan Román Riquelme, a quien acusaron de no saber negociar, de escatimar con los números y también de inoperancia.

El "Xeneize" se medirá el domingo 25 de enero frente a Deportivo Riestra. El encuentro tendrá lugar en la Bombonera desde las 18:30.