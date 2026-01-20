Deudas por impuestos: ARBA lanzó nuevos planes de pago de hasta 60 cuotas Por Carlos Lamiral + Seguir en









El gobierno provincial lanzó un agresivo plan para regularizar deudas en etapa prejudicial y judicial, aunque no se trata de una moratoria. Los puntos principales.

ARBA lanzó planes de regularización de impuestos para quienes están en etapa judicial y prejudicial. TDF

El gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció la puesta en marcha de un agresivo programa de regularización de deudas por impuestos impagos que estén en etapa prejudicial o judicial. Contempla plazos de hasta 60 cuotas, con tasas de interés que en algunos casos van por debajo de la inflación nacional.

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) definió un nuevo esquema de planes de pago que permite regularizar deudas impositivas en instancia prejudicial y judicial, con el objetivo de facilitar el cumplimiento fiscal y permitir el acceso a los descuentos vigentes en los impuestos provinciales.

“La medida, publicada este martes en el Boletín Oficial, comenzará a regir a partir del 2 de febrero y está orientada a que los contribuyentes puedan cancelar obligaciones adeudadas, normalizar su situación fiscal y recuperar beneficios como el pago anual anticipado y las bonificaciones por buen cumplimiento”, señala el comunicado.

“Regularizar deudas no solo permite ordenar la situación fiscal, sino también volver a acceder a los descuentos que reconocen a quienes cumplen. Nuestro objetivo es dar herramientas concretas para que más contribuyentes puedan ponerse al día”, afirmó Cristian Girard, director ejecutivo de ARBA.

Impuestos: planes de pago para deudas en instancia prejudicial El plan general permite regularizar obligaciones vencidas o devengadas al 31 de diciembre de 2025, con distintas alternativas según la capacidad de pago de cada contribuyente. Entre las opciones disponibles se encuentra el pago al contado, en una sola vez, que permite cancelar la deuda de forma inmediata. También se ofrece la posibilidad de realizar un anticipo del 5% y financiar el saldo:

Hasta 3 cuotas sin interés.

De 6 a 12 cuotas con un interés del 1,5% mensual.

De 15 a 24 cuotas con un interés del 2,5% mensual. Para quienes necesiten plazos más extensos, se prevé: Anticipo del 10% y financiación en 27 a 48 cuotas, con un interés del 3,5% mensual.

Anticipo del 20% y financiación en 51 a 60 cuotas, con un interés del 4% mensual. Deudas judiciales ARBA también habilitó planes específicos para deudas en instancia judicial y para casos de fiscalización con allanamiento, con condiciones similares destinadas a facilitar la regularización. En estos casos, se puede optar por: Pago al contado, en una sola vez.

Anticipo del 5% y financiación en hasta 3 cuotas sin interés, o en 6 a 12 cuotas con un interés del 1,5% mensual, y en 15 a 24 cuotas con un interés del 2,5% mensual.

Anticipo del 10% y financiación en 27 a 48 cuotas, con un interés del 3,5% mensual. Ponerse al día para acceder a los descuentos fiscales Desde ARBA recordaron que cancelar las deudas exigibles es un requisito clave para acceder a los beneficios vigentes, entre ellos: 15% de descuento por pago anual anticipado.

10% de bonificación por cuota para quienes mantienen buen cumplimiento y abonan en término. La agencia destacó que el Impuesto Inmobiliario tendrá su primer vencimiento en febrero de 2026, mientras que el Impuesto Automotor comenzará a abonarse desde marzo, bajo una modalidad mensual que busca brindar mayor previsibilidad a los contribuyentes. Los números de la Provincia De acuerdo con un reporte del Ministerio de Economía provincia, hacia el tercer trimestre de 2025 los ingresos totales acumularon $24,8 billones con un incremento del 50% respecto del mismo período de 2024 (+2,5% interanual en términos reales). Los ingresos tributarios de origen provincial y de origen nacional explicaron el 41,2% y el 33,6%, respectivamente, del crecimiento total, seguido por las contribuciones a la seguridad social que explicaron el 16,2% del crecimiento. Los recursos corresponden en un 99,8% a ingresos corrientes, que alcanzaron los $24,7 billones, exhibiendo una variación interanual de 49,9%, por encima de la evolución de la inflación. Por su parte, los ingresos de capital totalizaron $43.788 millones, con una variación nominal del 149,9% con respecto al mismo período del año previo.

