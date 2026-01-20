Australia clausuró varias playas tras distintos ataques de tiburón en plena temporada

Varias playas de la costa este de Australia , entre ellas sectores de Sídney , permanecieron cerradas este martes luego de registrarse cuatro ataques de tiburón en apenas dos días . Las autoridades atribuyeron el incremento del riesgo a las intensas lluvias , que enturbiaron el agua y generaron condiciones favorables para la presencia de estos animales.

En Port Macquarie , a unos 400 kilómetros al norte de Sídney, las playas bajaron la persiana después de que un hombre resultara mordido mientras practicaba surf. El herido quedó internado en estado estable , según confirmaron fuentes sanitarias.

“ Si piensa en darse un baño, vaya a una piscina local porque, en este momento, estamos avisando de que las playas no son seguras ”, advirtió ante la prensa Steven Pearce , director ejecutivo de Surf Life Saving New South Wales . El funcionario agregó: “La calidad del agua es tan mala que favorece la actividad de algunos tiburones toro”.

El lunes por la noche, los servicios de emergencia acudieron a Manly , en Sídney , tras reportes de que un surfista de alrededor de 20 años sufrió una mordedura.

Un testigo, Max White , relató que otro deportista logró mantenerlo con vida al improvisar un torniquete con la cuerda de su tabla para frenar la hemorragia. “ Respiraba, pero estaba inconsciente, y nosotros ... intentamos mantenerlo despierto ”, contó a la cadena estatal ABC.

Los paramédicos atendieron al joven por heridas graves en las piernas y lo trasladaron al hospital en estado crítico. Ese mismo día, un niño de 10 años resultó ileso luego de que un tiburón lo derribara de la tabla y mordiera una parte del equipo.

Además, un día antes, otro menor quedó en estado crítico tras un ataque en una playa urbana. La policía informó que todas las playas de Northern Beaches permanecerán cerradas hasta nuevo aviso.

Mayor presencia de tiburones en Australia

Los episodios se produjeron después de varios días de lluvias intensas que afectaron el puerto y la franja costera cercana. Ese escenario creó un entorno propicio para los tiburones toro, una especie que prospera en aguas salobres y que quedó bajo sospecha en algunos de los ataques.

Si bien los tiburones no suelen atacar a humanos, la baja visibilidad del agua turbia elevó el riesgo de encuentros fortuitos.

El académico Chris Pepin-Neff, especialista en comportamiento de tiburones, explicó en una columna del Sydney Morning Herald que, en esas condiciones, “a la defensiva o por curiosidad muerden y luego vuelven a morder”.

También señaló que las lluvias incrementaron los vertidos de aguas residuales, que arrastraron peces cebo y atrajeron a los depredadores.

En Australia se registraron unos 20 ataques de tiburón por año, con menos de tres casos mortales, de acuerdo con organizaciones conservacionistas. Aun así, las estadísticas indican que los ahogamientos continúan siendo un riesgo mayor en las playas del país, especialmente durante el verano.