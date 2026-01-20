SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
20 de enero 2026 - 09:42

El Gobierno oficializó la baja de cuatro prepagas más y ya son 27 en lo que va de 2026

La decisión fue tomada por la Superintendencia de Servicios de Salud. Según indican, el objetivo es una mayor transparencia en el sistema de salud.

El Gobierno dio de baja cuatro empresas de medicina prepaga.

El Gobierno dio de baja cuatro empresas de medicina prepaga.

Depositphotos

El texto oficial, que llevó la firma de Silvia Noemí Viazzi, secretaria general de la SSS, alcanzó a cuatro firmas que se encontraban inscriptas de manera provisoria. Las entidades excluidas en esta instancia fueron la Mutual de Ayuda entre Profesionales del Arte de Curar del Sanatorio Garay, la Asociación Mutual Mercantil del Personal de la Asociación Gremial de Empleados de Comercio de Córdoba, Plan Odontológico Integral S.A. y la Cámara de Tabaco de Misiones.

Informate más

Los motivos detrás de la decisión del Gobierno

Desde el Ejecutivo explicaron que estas bajas formaron parte de un proceso de reordenamiento y depuración del registro, con el objetivo de actualizar la nómina de prestadores y garantizar mayor transparencia en el sistema de salud.

prepagas-medicos-salud.jpg

Esta política comenzó a aplicarse en 2024, cuando el Gobierno impulsó una revisión integral de las entidades habilitadas.

En ese marco, desde la Superintendencia de Servicios de Salud señalaron en declaraciones que muchas de las prepagas dadas de baja “en ningún momento aportaron padrones de afiliados”.

Además, indicaron que se trató de “razones sociales sin usuarios” que obtuvieron inscripciones provisorias en años anteriores sin completar la documentación requerida. Según el organismo, estas entidades nunca presentaron balances originales ni estados contables interanuales que acreditaran una actividad real.

Más de 12 empresas eliminadas durante la gestión de Javier Milei

La semana pasada, la SSS ya había dispuesto la baja de 23 empresas, y con estas nuevas resoluciones el número total de entidades eliminadas durante la gestión de Javier Milei superó las 125.

En distintos comunicados oficiales, el Gobierno sostuvo que en varios de los casos detectó irregularidades administrativas y la ausencia total de documentación obligatoria.

El Ejecutivo remarcó que la depuración no afectó a usuarios activos, ya que muchas de las entidades excluidas no contaban con afiliados registrados, y subrayó que el objetivo central fue ordenar el sistema y fortalecer los mecanismos de control.

Listado completo de las prepagas dadas de baja en 2026

  • Staff Médico S.A.

  • Sancor Medicina Privada S.A.

  • Obra Social del Personal Aeronáutico (OSPA)

  • Asociación Mutual Trabajadores Actividad Repostería Servicios Relacionados con la Salud Humana

  • Mutual Persona John Deere Argentina

  • Asistencia Mutual Aeronavegante

  • Instituto Médico Asistencial IMA

  • Centro Médico Mar del Plata Asociación Civil

  • Obra Social de la Cámara de la Industria Curtidora Argentina

  • Asociación Mutual Integral de Consumos y Servicios

  • Asociación Mutual de Comerciantes Bartolomé Mitre

  • Gran Cooperativa de Crédito, Vivienda, Consumo Ltda.

  • Asociación Mutual Bs. As. Staff de Medicina y Servicios

  • Asociación Mutual Intercooperativa

  • Cooperativa de Electricidad, Servicios Públicos, Vivienda y Crédito de Villa Cañas Limitada

  • Instituto Materno Infantil S.A.

  • Empy SRL

  • Asociación Mutual del Personal del Ministerio de Educación y Justicia de la Nación

  • Austral Organización Médica Integral

  • Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos de Créditos Cuenca del Salado Ltda.

  • Plural Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda Ltda.

  • IE Emergencias Médicas Bolívar S.A.

  • Cardio S.A.

  • Mutual de Ayuda entre Profesionales del Arte de Curar del Sanatorio Garay

  • Asociación Mutual Mercantil del Personal de la Asociación Gremial de Empleados de Comercio de Córdoba

  • Plan Odontológico Integral S.A.

  • Cámara de Tabaco de Misiones

Con este esquema, el Gobierno avanzó en la depuración del padrón de prepagas, en línea con su política de control y reorganización del sistema sanitario nacional.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias