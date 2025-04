La advertencia de un exdirector del FMI: "El Fondo no creo que dé más del 40% en el desembolso inicial"

Trump "no está interesado y no va a poder empujar", aseguró Claudio Loser.

En medio de las negociaciones del Gobierno con el FMI , el exdirector para el Hemisferio Occidental del organismo, Claudio Loser, puso reparos en el nuevo acuerdo y descartó que vayan a desembolsar más del 40% del monto aprobado. Trump "no está interesado y no va a poder empujar", aseguró.

"El Fondo no creo que le de más del 40% en el desembolso inicial. El presidente Donald Trump, que se dice amigo, no está interesado y no va a poder empujar en eso porque muchos otros se van a oponer: son 190 países en el organismo", aseguró Loser, el argentino que llegó más alto en el FMI.