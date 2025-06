La CAME advirtió que el consumo "no repunta" y está "muy amesetado y complicado"

CAME advierte por la situación del consumo.

El secretario de prensa de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) , Salvador Femenía , alertó por los índices del consumo y aseguró que "no repunta" y está "muy amesetado y complicado" . A su vez, agregó que para los comerciantes "la rentabilidad es muy reducida" y que les "cuesta mucho amortizar los costos fijos ".

En esa línea, el dirigente de CAME señaló: "Después del pequeño rebote que tuvimos hacia fin de 2024 y el primer trimestre de este año, se cayó. Hemos registrado una caída respecto a mayo del año pasado, que ya venía con más de un 7% de baja. Es una caída sobre otra caída. Está muy amesetado y complicado".

También remarcó que la situación se agrava porque los consumidores tienen menos disponibilidad económica. “Hoy el 50% de las personas no llega a fin de mes, y eso es lo que está en el fondo de todo. No alcanza con ofrecer cuotas o rebajas si no hay plata en el bolsillo”, concluyó.