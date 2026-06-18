La confianza al consumidor subió al 6,4% en junio pero pierde 6,1% contra 2025 + Agregar ámbito en









La Universidad Di Tella reveló que la confianza al consumidor se ubicó en 42,71 puntos en junio, lo que representa que aumentó contra el mes pasado 6,4%.

Todos los componentes del ICC registraron aumentos en junio

La confianza al consumidor se ubicó en 42,71 puntos en junio, lo que representa que aumentó contra el mes pasado 6,41% pero, en la comparación interanual, el índice muestra una disminución de 6,1% respecto de junio de 2025, reveló la Universidad Di Tella.

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Cabe señalar que el pico del ICC en el actual gobierno se registró en enero de 2025, con un valor de 47,38 puntos; desde entonces, el índice acumula una caída de 9,86%. No obstante, desde el piso alcanzado en enero de 2024 —tras las primeras medidas del presidente Milei—, cuando el índice había caído a 35,60 puntos, el ICC acumula una suba de 19,97%

Por regiones, el ICC registró aumentos en todas las áreas. El incremento más pronunciado se observó en el GBA (+10,01%), seguido por CABA (+4,78%) y luego por el Interior (+2,06%). El Interior continúa exhibiendo el índice más elevado (46,33 puntos), en tanto que el GBA presenta el valor más bajo entre las tres regiones (40,70 puntos).

A su vez, el incremento más pronunciado se observó en los hogares de ingresos bajos (+7,16%), mientras que los hogares de ingresos altos registraron una suba de 5,34%. Los hogares de ingresos altos continúan exhibiendo un índice superior (44,09 puntos) frente a los hogares de ingresos bajos (40,66 puntos).

Desglose del índice: qué fue lo que más subió Por subíndices, todos los componentes del ICC registraron aumentos en junio. El mayor incremento se observó en Bienes Durables e Inmuebles (+7,80%), seguido por Situación Personal (+7,79%), mientras que Situación Macroeconómica mostró una suba de 4,37%. En junio, tanto las Condiciones Presentes como las Expectativas Futuras registraron aumentos. Las Condiciones Presentes mostraron el incremento más pronunciado, con una suba de 8,77%, mientras que las Expectativas Futuras aumentaron 4,85%.