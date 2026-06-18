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18 de junio 2026 - 13:20

La confianza al consumidor subió al 6,4% en junio pero pierde 6,1% contra 2025

La Universidad Di Tella reveló que la confianza al consumidor se ubicó en 42,71 puntos en junio, lo que representa que aumentó contra el mes pasado 6,4%.

Todos los componentes del ICC registraron aumentos en junio

Todos los componentes del ICC registraron aumentos en junio

La confianza al consumidor se ubicó en 42,71 puntos en junio, lo que representa que aumentó contra el mes pasado 6,41% pero, en la comparación interanual, el índice muestra una disminución de 6,1% respecto de junio de 2025, reveló la Universidad Di Tella.

Cabe señalar que el pico del ICC en el actual gobierno se registró en enero de 2025, con un valor de 47,38 puntos; desde entonces, el índice acumula una caída de 9,86%. No obstante, desde el piso alcanzado en enero de 2024 —tras las primeras medidas del presidente Milei—, cuando el índice había caído a 35,60 puntos, el ICC acumula una suba de 19,97%

Informate más

Por regiones, el ICC registró aumentos en todas las áreas. El incremento más pronunciado se observó en el GBA (+10,01%), seguido por CABA (+4,78%) y luego por el Interior (+2,06%). El Interior continúa exhibiendo el índice más elevado (46,33 puntos), en tanto que el GBA presenta el valor más bajo entre las tres regiones (40,70 puntos).

A su vez, el incremento más pronunciado se observó en los hogares de ingresos bajos (+7,16%), mientras que los hogares de ingresos altos registraron una suba de 5,34%. Los hogares de ingresos altos continúan exhibiendo un índice superior (44,09 puntos) frente a los hogares de ingresos bajos (40,66 puntos).

Desglose del índice: qué fue lo que más subió

Por subíndices, todos los componentes del ICC registraron aumentos en junio. El mayor incremento se observó en Bienes Durables e Inmuebles (+7,80%), seguido por Situación Personal (+7,79%), mientras que Situación Macroeconómica mostró una suba de 4,37%.

En junio, tanto las Condiciones Presentes como las Expectativas Futuras registraron aumentos. Las Condiciones Presentes mostraron el incremento más pronunciado, con una suba de 8,77%, mientras que las Expectativas Futuras aumentaron 4,85%.

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