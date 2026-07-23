La confianza de los consumidores cayó casi 5% en julio por las magras expectativas a futuro + Agregar ámbito en









En la comparación interanual, el índice se desploma un 12,30% respecto de julio del 2025, según indicó en esta jornada la Universidad Di Tella.

La confianza de los consumidores marcó malos datos en julio.

La confianza de los consumidores se ubicó en 40,67 puntos en julio, lo que representa una caída mensual de 4,78%. En la comparación interanual, el índice se desploma un 12,30% respecto de julio del 2025, según indicó en esta jornada la Universidad Di Tella.

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Por regiones, el ICC registró disminuciones en todas las áreas. La caída más pronunciada se observó en el GBA (-6,35%), seguida por CABA (-6,24%) y, por último, en el Interior (-1,68%). El Interior continúa exhibiendo el índice más elevado (45,55 puntos), en tanto que el GBA presenta el valor más bajo entre las tres regiones (38,12 puntos).

Por nivel de ingresos, el ICC registró disminuciones en ambos segmentos. La caída más pronunciada se observó en los hogares de ingresos bajos (-11,47%), mientras que los hogares de ingresos altos registraron una disminución de 1,45%. Los hogares de ingresos altos continúan exhibiendo un índice superior (43,45 puntos) frente a los hogares de ingresos bajos (35,99 puntos).

Por subíndices, todos los componentes del ICC registraron disminuciones en julio. La mayor caída se observó en Situación Macroeconómica (-8,49%), seguida por Situación Personal (-3,89%), mientras que Bienes Durables e Inmuebles mostró una leve disminución de 0,48%.

Consumidores: cómo ven las expectativas futuras En julio, tanto las Condiciones Presentes como las Expectativas Futuras bajaron. Las Expectativas Futuras mostraron la caída más pronunciada, con una disminución de 7,19%, mientras que las Condiciones Presentes descendieron 1,24%.