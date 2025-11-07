La industria de la construcción volvió a registrar en septiembre pasado una nueva suba mensual, al expandirse un 0,9% en la serie desestacionalizada frente a agosto previo, informó este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Se trata del segundo avance consecutivo, luego del repunte del 0,4% anotado en agosto.
La construcción volvió a mostrar otro tibio rebote mensual: creció 0,9% en septiembre
El indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) mostró además un avance de 6,8% respecto a igual mes de 2024. En efecto, el acumulado de los nueve meses de 2025 presentó un aumento de 7,8% respecto a igual período de 2024.
El Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) mostró además un aumento de 6,8% interanual respecto a septiembre de 2024. En tanto, en los nueve primeros meses de 2025, la actividad acumuló una suba de 7,8% interanual, consolidando una relativa mejora frente al mismo período del año pasado.
