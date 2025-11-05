Proceso de creación, aprendizaje continuo y datos, las claves para la innovación

Referentes de Universidad Siglo 21, BYMA y Contract Workplaces estuvieron en el panel de cierre de Ámbito Debate sobre Innovación & Tecnología.

El secretario general de Academia y Desarrollo en Universidad Siglo 21 , Leonardo Medrano ; el especialista de datos de BYMA , Juan Hairabedian ; y el chief innovation officer de Contract Workplaces , Daniel Flom , formaron parte del primer panel de Ámbito Debate sobre Innovación & Tecnología , que estuvo moderado por la periodista especializada en negocios de Ámbito, Andrea Glikman .

En el inicio de la charla, Flom definió a Contract como “una compañía de arquitectura regional que ya tiene 30 años de existencia y se dedica al diseño y construcción, originalmente de oficinas y hemos incorporado espacios comerciales, de retail y para la educación”.

“Como arquitectos, tener que operar en distintos mercados y geografías, te obliga a primero tener procesos, a poder dar un mismo servicio a través de distintos equipos que están distribuidos y todo te lleva a desarrollar herramientas, tecnologías y la innovación está desde el primer día, hoy súper apalancada por la inteligencia artificial, la realidad virtual y herramientas que contamos para darle más velocidad, eficacia y presentar mejor nuestros proyectos ”, destacó.

Acerca de Universidad Siglo 21, Medrano planteó que “ la innovación está en su génesis y su propósito, porque surgió con la convicción de que había que evolucionar porque en muchos aspectos la educación había quedado un poco relegada en materia de innovación y eso la había retrasado en relación a lo que ocurría en la industria y el sector productivo ”.

“Algo similar ocurría con el acceso, porque en Argentina muchos no tenían posibilidad de acceder a un título universitario y fuimos uno de los primeros en plantear un modelo de de educación medida por tecnología, que fue la primera gran apuesta en la materia”, apuntó.

A su vez, Hairabedian destacó a BYMA como “la bolsa líder del mercado argentino de capitales” y sostuvo que “es el lugar donde los inversores se acercan, canalizan su dinero en distintas alternativas de inversión y los emisores buscan financiamiento, poniendo a disposición su capital o generando deuda para lograr sus proyectos, generando empleo y haciendo que la economía del país crezca”.

“La innovación es la evolución continua del mercado de capitales. En 2016, abrí mi primera cuenta de inversión y tuve que ir al correo, llenar formularios, cajeros, llamadas para una simple compra de un instrumento tardé una semana. Hoy, desde el celular, podés realizar ese paso. Atrás de eso, que no ocurre solo, en BYMA trabajamos todos los días para generar soluciones y mejorar las experiencias de los clientes, lo que nos hace que tengamos 11 millones de inversores”, valoró.

Inteligencia artificial para potenciar la educación

Medrano consideró que “hoy la matriz de innovación está más viva que nunca, con IA trabajando tanto en el front del alumno, es el caso de los mentores, como en el back, con sistemas que detectan dificultades en el proceso académico y la necesidad de algún tipo de apoyo”.

De todos modos, aclaró que “es un error pensar a la tecnología en forma disociada del humano y más en educación, que es un tipo de interacción esencialmente humana” y llamó a “pensar cómo se configura el rol de docente para que se enfoque en aspectos más cruciales y se pueda ver potenciado”.

A su entender, la irrupción de la IA “invita a un debate más profundo en relación al propósito de la educación” y planteó: “Si la identificamos como mera transmisión de conocimientos, el rol del docente está bastante en juego porque la IA te permite facilitar ese acceso. Pero el debate está mal enfocado, porque el propósito de la educación es mucho más amplio, lo que más se busca es el desarrollo de competencias e integral de las personas”.

El secretario general de Academia y Desarrollo en Universidad Siglo 21, Leonardo Medrano

“Hoy las universidades se están retransformando en ecosistemas muy ricos en experiencias que les permiten a los alumnos orientar su trayecto académico en función de sus intereses y las competencias que quiere desarrollar. En un contexto así, la IA ayuda a expandirse. En un contexto más pobre, quizás el rol sí se ve afectado, pero el rol estaría desaprovechado de inicio por ese enfoque”, comparó el referente de Universidad Siglo 21.

Al respecto, habló de “la rápida obsolescencia del conocimiento, es decir que lo que hoy aprendés, en poco tiempo cambia” y habló de la importancia de “seguir formándote toda tu vida”, para lo cual “la tecnología es una gran aliada, porque te permite que el estudiante recupere protagonismo, con mayor proactividad”.

La tecnología en la construcción

Por otra parte, Flom puso el foco en el uso de la tecnología en la construcción. “Sobre esta discusión de si nos viene a reemplazar, creemos que viene a amplificar nuestras capacidades y agregar más valor en cuestiones más humanas, dejando atrás algunas repetitivas o incluso de creatividad, porque la IA es súper creativa en algunas cosas”, expresó.

Al respecto, valoró la herramienta “qbiq” de la firma. “Antes armábamos los planos en el proceso de diseño y tardábamos hasta dos semanas. Hoy lo hacemos con una IA que en 24 horas nos entrega alternativas y videos de recorrido virtual sólo dándole los datos”, comparó y agregó que “también nos ayuda a estudiar variantes en la visualización, cuando antes hacíamos el proyecto en semanas y, si nos pedían después algún cambio, tardaba más, cuando hoy es en tiempo real”.

“También le cargamos información y lo convertimos en un experto técnico de documentación. Nos revisa los planos y detecta errores de una forma súper eficaz y amplia para adecuar y corregir. Nos permite concentrarnos a nosotros en darle más opciones y hay mucha mayor productividad”, resaltó.

Innovación, economía real y datos

Hairabedian destacó entre las opciones de la bolsa a BYMA Ventures. “Es un fondo de startups que, además del propósito de tener rendimiento, busca empresas tecnológicas del ecosistema que tengan valor y conocimiento para brindar y potenciar habilidades nuestras” y destacó que se trata de “empresas locales en las que invertimos y las ayudamos a crecer, mientras nos beneficiamos de su conocimiento, cambiando la perspectiva de la innovación a puertas cerradas”.

Por otra parte, aseguró que “uno de los objetivos de BYMA es ser una empresa basada en datos para mejorar la toma de decisiones, buscar eficiencias en nuestros procesos y encontrar oportunidades y entender mejor a nuestros clientes para tomar decisiones estratégicas”. En ese aspecto, destacó la alianza con AWS para “la construcción de un sistema central de datos para que toda la información importante llegue en tiempo real y sirva de soporte a todas las decisiones de la empresa”.

el especialista de datos de BYMA, Juan Hairabedian 2

“Los 400 colaboradores de BYMA usan datos del día a día para la toma de decisiones y tenemos una gran cantidad de sistemas que tiene mucha volumetría. Tenemos los tableros de gestión, los que son para asistir la salida de nuevos productos de forma comercial y hacer iniciativas orientadas a clientes y distribución de series históricas y nuestros indicadores de gestión”, resaltó.

El proceso de creación y el aprendizaje continuo

En cuanto al proceso de creación, Flom analizó: “¿De dónde tiene que surgir la innovación, del fundador y que derrame o de cada uno de los integrantes? Yo creo que esto último porque los que están en la cancha son los miembros del equipo y pueden detectar oportunidades de mejora para traer algo nuevo y mejor y esto tiene un beneficio adicional, que es que la resistencia a los cambios baja mucho”.

“Por eso buscamos catalizar toda esa transformación y generar un espacio de seguridad donde el fracaso no sea mal visto. Aceptar equivocarse es parte de esta cultura”, sostuvo y recordó que la empresa cuenta con un plan que se llama “Pioneros en IA”, que apunta a “explotar las iniciativas que se prueben en un lugar para después expandirlo a otro”.

En ese camino, la educación es clave y Medrano apuntó que el portfolio académico de Universidad Siglo 21 “es un tema de expansión continua” y planteó: “Tenemos muchas carreras del futuro. Hoy las más elegidas siguen siendo las tradicionales, pero hay un crecimiento y una alta demanda en las del futuro, como Ciencia de Datos, Licenciatura en IA y Robótica, carreras vinculadas a diseño e ingenierías no tradicionales”.

Al respecto, puso el foco en la difusión: “El año pasado equipamos un trailer y recorrimos contando sobre estas carreras, porque uno se guía mucho por lo que conoce y no se orienta a estas otras con alta demanda y que son clave a nivel país, porque nos ponen más competitivos a nivel internacional”.

En paralelo, manifestó que cuentan con “un observatorio de futuros que analiza las carreras y las skills que se están demandando más”, entre las que mencionó el concepto de “learnability, gestión de personas y competencias tecnológicas de forma transversal”. Finalmente, sentenció: “Hoy la fortuna es la amplitud de carreras y el desafío es articular tus intereses con tus competencias, tus preferencias y tu capacidad”.

Los desafíos tecnológicos del mercado de capitales

Al mirar a futuro, Hairabedian precisó que “el desafío en lo que tiene que ver con IA es generar la plataforma para que los usuarios de negocios puedan generar sus casos de uso” y, resaltó que “tenemos modelos que nos permiten saber cuál va a ser nuestra demanda en infraestructura para ajustar”.

“Varias de las mejoras que hacemos continuamente son para bajar el tiempo en el que hacemos las transacciones, buscamos que sea en milisegundos. En los mercados más evolucionados se habla de nanosegundos, nosotros no llegamos a esa etapa y esperamos alcanzarla”, precisó sobre el avance en el sector y planteó que “hay muchos procesos que se van a acortar en tiempo, que hoy son de día a día y van a pasar a ser intradiarios o en minutos”.

Por otra parte, destacó que “si bien hoy el negocio ya es digital, ocurre en computadoras” y razonó que puede haber a corto plazo “una evolución más grande con más casos de uso del celular y negocios más autónomos, donde quizás no hace falta parte de un operador, sino que el cliente tiene todas las herramientas para resolver”.