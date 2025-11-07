Tesla pone fecha a su robotaxi: Elon Musk confirmó que Cybercab se fabricará desde 2026

El Cybercab será el primer vehículo de Tesla diseñado exclusivamente para conducción autónoma total: no tendrá volante, pedales ni espejos, y se fabricará en 2026 en Texas.

Durante la junta anual de accionistas de Tesla , el empresario Elon Musk confirmó este viernes que la compañía iniciará en abril de 2026 la producción de su esperado robotaxi , denominado Cybercab , un vehículo eléctrico completamente autónomo que no contará ni con pedales, ni con volante ni con espejos retrovisores.

“ El Cybercab es nuestro primer auto diseñado desde cero para la conducción autónoma total, sin supervisión humana ”, señaló Musk ante los inversores, y agregó que el objetivo es alcanzar el menor costo por kilómetro recorrido en modo autónomo. La fabricación se realizará íntegramente en la planta texana de Austin, donde Tesla también produce el Model Y y la Cybertruck .

Según Musk, la línea de ensamblaje del nuevo modelo tendrá un ciclo de apenas diez segundos , un salto enorme respecto del minuto que hoy demanda producir un vehículo convencional. Esa eficiencia permitiría alcanzar un volumen anual de entre dos y tres millones de unidades , lo que convertiría al Cybercab en uno de los pilares del futuro de la marca.

Sin embargo, los dichos del empresario contrastan con lo expresado semanas atrás por Robyn Denholm , presidenta de Tesla, quien había admitido en una entrevista con Bloomberg que el vehículo podría incorporar volante y pedales como plan de contingencia, en caso de que las regulaciones federales no autoricen la circulación de modelos completamente desprovistos de controles manuales.

El Cybercab fue presentado por primera vez en octubre de 2024 , durante el evento “We, Robot” realizado en los estudios de Warner Bros. Discovery , en California. Allí Tesla dio a conocer su plan para desarrollar una flota de taxis autónomos y, a futuro, vender también versiones personales del vehículo.

Desde entonces, la empresa comenzó a probar un servicio experimental de robotaxis en Austin, utilizando SUVs Model Y equipados con una versión mejorada del sistema de conducción autónoma total (Full Self-Driving). Aunque los autos se desplazan sin conductor, aún viaja a bordo un empleado de Tesla en el asiento del copiloto para supervisar los trayectos.

La producción del Cybercab sin volante ni pedales dependerá, no obstante, de la aprobación de las autoridades regulatorias estadounidenses, que deberán autorizar la circulación de vehículos totalmente autónomos en entornos urbanos.

El otro anuncio: el robot humanoide Optimus

Durante aquel evento “We, Robot”, Musk también mostró una nueva evolución de Optimus, el robot humanoide que Tesla desarrolla desde 2021. Pensado como un asistente doméstico, Optimus puede realizar tareas como aspirar, ordenar, cocinar o manipular electrodomésticos, y está diseñado para convivir en hogares con niños.

El objetivo de Tesla es ofrecerlo en el futuro a un precio estimado de entre 20.000 y 30.000 dólares, por debajo del valor promedio de un automóvil eléctrico. “Creo que será el producto más grande de la historia, porque todos van a querer uno”, aseguró Musk.

Desde su primer prototipo funcional, presentado en 2022, Tesla mostró mejoras constantes en la movilidad, la precisión de las manos y los sensores de presión que permiten manipular objetos con delicadeza. En 2023, Musk compartió en X (antes Twitter) un video en el que se veía a Optimus realizando movimientos más coordinados y tareas complejas, evidenciando el rápido avance del proyecto.