La deuda mundial alcanzó un récord de u$s338 billones







China, Francia, Estados Unidos, Alemania, Reino Unido y Japón son los países que registraron un mayor incremento en sus niveles de deuda en términos en dólares. Por su parte, los mercados emergentes aumentó en u$s3,4 billones.

La deuda global alcanzó un nuevo récord en el segundo trimestre del año.

La deuda mundial alcanzó la cifra récord de u$s337,7 billones a fines del segundo trimestre de 2025. La misma estuvo impulsada por el alivio de las condiciones financieras mundiales, por la creciente inestabilidad y debilidad del dólar y una postura más expansiva de los principales bancos centrales.

El informe fue elaborado por el Instituto de Finanzas Internacionales (IFF) y detalló que, en comparación con el primer trimestre del año, la deuda aumentó u$s21 billones.

Creció la deuda mundial y alcanzó una cifra récord Según el informe, los países que registraron más aumento en los niveles de deuda en términos de dólares son China, Francia, Estados Unidos, Alemania, Reino Unido y Japón. Sin embargo, desde el IFF afirmaron que parte de esto fenómeno se debe a la depreciación del billete norteamericano.

"La magnitud de este aumento fue comparable a la registrada en el segundo semestre de 2020, cuando las respuestas monetarias relacionadas con la pandemia provocaron un incremento sin precedentes de la deuda mundial", afirmó el IIF en su Monitor de Deuda Global.

Otra de las aristas de análisis es la relación de la deuda con el Producto Interno Bruto (PBI), un indicador que muestra la capacidad que tiene de reembolsar la deuda una nación con lo que se produce en su territorio. En este sentido, Canadá, China, Arabia Saudita y Polonia registraron las alzas más importantes, mientras que la conexión disminuyó para Irlanda, Japón y Noruega.

En este sentido, según el IFF el ratio deuda/producción mundial se redujo levemente y se ubicó por encima del 324%. La deuda de los mercados emergentes La deuda total de los mercados emergentes aumentó en u$s3,4 billones durante el segundo trimestre de 2025 y alcanzó una cifra récord de más de u$s109 billones. En detalle, dichos territorios afrontan una cifra récord de casi u$s3,2 billones en amortizaciones de bonos y préstamos en lo que queda del año. Cabe destacar que la relación deuda/PBI alcanzó el 242,4%, un nuevo récord tras la revisión a la baja del último informe de mayo. Mercados emergentes.jpg El informe marcó una notoria preocupación por el pasivo estadounidense. En este escenario, desde el IFF advirtieron que el endeudamiento a corto plazo representa actualmente alrededor del 20% de la obligación pública total y cerca el 80% de la emisión del Tesoro.

