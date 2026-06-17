La Fed mantuvo las tasas y hay opiniones divididas sobre si volver a subirlas en 2026

El banco central norteamericano también publicó sus estimaciones de inflación, actividad y empleo. En su primer discurso como presidente del organismo, Kevin Warsh enfatizó su negativa a realizar proyecciones sobre el rumbo de la política monetaria.

La primera reunión de Kevin Warsh al frente de la Fed mantuvo las tasas, pero las proyecciones internas sugieren un escenario de tipos más altos.

La Reserva Federal (Fed) de EEUU mantuvo las tasas de interés tras su última reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés), la primera con Kevin Warsh como titular del organismo. Además, en sus proyecciones para lo que resta de 2026, los miembros de la autoridad monetaria espera un aumento.

En su comunicado oficial, el organismo decidió mantener la tasa en el rango de 3,5%-3,75% por quinta reunión al hilo. La última vez que la modificó fue en diciembre del año pasado, cuando se la bajó a los niveles actuales.

El gerente comercial de Sailing Inversiones , Auxtin Maquieyra , destacó a Ámbito el hecho de que Warsh "si bien reconoció que el proceso de desinflación continúa, sostuvo que los avances todavía no son suficientes para garantizar una convergencia sostenida hacia el objetivo del 2% , por lo que consideró prematuro anticipar una flexibilización monetaria en el corto plazo".

Por su parte, Balanz destacó que “el comunicado fue mucho más escueto que el anterior, mostrando la impronta de Warsh desde la primera reunión y reduciendo considerablemente el ‘forward guidance’ (orientación prospectiva) ”.

De hecho, en su conferencia de prensa posterior, Warsh anunció la creación de cinco grupos de trabajo para revisar el funcionamiento del banco central en áreas políticas clave. Estas áreas incluían la comunicación de la Reserva Federal, su balance, el uso y la fiabilidad de las fuentes de datos existentes, la productividad y el empleo en una era de transformación, y los marcos de la Reserva Federal para el control de la inflación.

"Buscó alejarse de una comunicación excesivamente orientada a guiar las expectativas del mercado y defendió una Reserva Federal más enfocada en reaccionar a la información disponible que en realizar promesas sobre el rumbo futuro de la política monetaria", comentó Maquieyra.

Y agregó: "Para los mercados, el balance general de la conferencia fue interpretado como moderadamente restrictivo. Aunque no hubo señales de nuevas subas de tasas, tampoco se validaron las expectativas de recortes inminentes que parte de los inversores mantenían".

Según la FedWatch que mide CME Group, el mercado le asigna un 20% de probabilidades a la posibilidad de que la Fed mantenga las tasas en diciembre, en comparación al 40% que sostenía esa posibilidad ayer.

Por otro lado, hay un 41% de chances de un incremento de 25 puntos — prácticamente sin cambios contra la jornada anterior — y un 29% de que en diciembre el nivel de tasas se ubique en 4%-4,25%, es decir, o que haya una suba un mes previo o que el incremento sea d e 50 puntos básicos.

Tasas más altas por más tiempo

Además, el organismo también difundió que nueve de los 19 miembros del FOMC creen que será necesario subir la tasa de interés de referencia de la Fed este año, según las proyecciones publicadas el miércoles.

De esos nueve miembros, seis se mostraron a favor de subirlas consideran que este año será necesario un aumento de 0,25 puntos. Ocho opinaron que los tipos de interés deberían mantenerse sin cambios, y solo uno considera que sería conveniente un único recorte.

Kevin Warsh presidente de la Fed Fue la primera conferencia de prensa de Kevin Warsh como presidente de la Fed. Foto: White House

Ninguno compartía esta opinión hace tan solo tres meses, cuando la Fed publicó sus últimas proyecciones. Promediando las opiniones de los miembros del FOMC, la tasa de referencia se ubicaría en torno al 3,8%, un incremento respecto al 3,4% de marzo.

Esas opiniones — plasmadas en el llamado “dot plot” de la Fed — dan cuenta de la rapidez con la que el debate dentro del organismo pasó ver cuándo se podría volver a bajar la tasa a centrarse en la creciente preocupación por el impacto inflacionario de la guerra en Medio Oriente.

Sin embargo, el “dot plot” no es del agrado de Warsh. De hecho, se negó a presentar una proyección. “Para mí, no es útil para la formulación de políticas (monetarias)", afirmó.

"Sospecho que para fin de año habrá una revisión de las comunicaciones. En términos generales, conferencias de prensa, comunicados, reuniones y demás. Transcripciones, actas. Esto formará parte de dicha revisión", añadió.

El impacto económico de la guerra

Dentro de las otras proyecciones económicas, el FOMC hizo una revisión en los pronósticos de inflación, principalmente para 2026. “Tanto la proyección de inflación PCE como núcleo fue revisada al alza hacia 3,6% y 3,3%, respectivamente, desde 2,7% (ambos) en marzo”, explicó Balanz.

Para 2027, los miembros de la Fed proyectan una inflación total y núcleo de 2,3% y 2,5%, por encima del 2,2% que se esperaba para ambas hace tres meses.

En cuanto a la actividad económica, los miembros de la Fed revisaron a la baja el crecimiento de 2026 en 0,2 puntos porcentuales hacia 2,2%, mientras que dejaron estable el pronostico de 2027 en 2,3%.

Por el lado del desempleo, esperan que el mismo esté en 4,3% a fin de 2026 y se mantenga en ese nivel en 2027, no variaciones mínimas respecto a la proyección previa.