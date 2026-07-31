Una senadora aliada anticipó que votará en contra de la modificación a la ley de Tierras y complica al Gobierno

La Libertad Avanza no tiene asegurados los respaldos para aprobar el jueves próximo el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Sectores dialoguistas marcan reparos y suman sufragios negativos.

La Libertad Avanza no tiene asegurados los votos para la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

El Gobierno se prepara para debatir el jueves próximo en el Senado una proyecto clave: la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, iniciativa que está en el genoma libertario y que el propio presidente Javier Milei incluyó en el Pacto de Mayo, firmado hace un año atrás con la mayoría de los gobernadores en Tucumán.

La propuesta llegará a la Cámara alta envuelta en dudas. En La Libertad Avanza (LLA) todavía no tienen asegurados los votos para su aprobación y, por el momento, prima la cautela. Como es habitual, necesitarán de los votos de legisladores aliados y dialoguistas , que responden a gobernadores de distintos pelajes.

En particular, el ítem que mayor inquietud suscita es el que modifica la ley de Tierras y que habilita a las provincias a vender tierras sin límites a extranjeros. Tanto sectores del peronismo como de la Unión Cívica Radical (UCR) ya se manifestaron en contra.

Este viernes, en tanto, la iniciativa sumó un nuevo revés. La senadora cordobesa Alejandro Vigo , de Provincias Unidas, anunció que sufragará de manera negativa.

"Tengo claro que votaré en contra del proyecto que propone eliminar los límites a la compra de tierras por extranjeros . Ningún país serio cede su territorio productivo sin restricción", advirtió la experimentada senadora en sus redes sociales.

Al respecto, sostuvo que la soberanía sobre los recursos estratégicos "no es un capricho, es una política de Estado que sostienen incluso las economías más abiertas del mundo, las mismas que el gobierno nacional toma como referencia".

Tengo claro que votaré en contra del proyecto que propone eliminar los límites a la compra de tierras por extranjeros.



Ningún país serio cede su territorio productivo sin restricción.



La soberanía sobre los recursos estratégicos no es un capricho, es una política de Estado que… — Alejandra Vigo (@alevigo) July 31, 2026

"El federalismo representa la autonomía de los estados, pero los recursos naturales son estratégicos de toda la nación. Siempre sostuve la misma postura", concluyó la dirigente, quien también es esposa de Juan Schiaretti.

De esta manera, los números para el Gobierno están apretados. Como contó Ámbito, el Comité Nacional de la UCR ya se pronunció en contra del proyecto y trabaja para que los alfiles boina blanca acompañen la postura del partido.

En un comunicado titulado "La soberanía se defiende cuidando nuestra tierra", la escudería que comanda el santaesino Lionel Chiarella rechazó la iniciativa libertaria, al considerar que "trata de eliminar limitaciones razonables, comprometiendo así la soberanía nacional, el control sobre las fronteras y los recursos estratégicos del país".

"Nuestra posición es coherente con nuestras banderas históricas: el Estado debe promover la producción, la innovación y la inversión sin comprometer los recursos estratégicos del país. Debe haber límites razonables a la compra de tierras por parte de extranjeros", adujeron.

Asimismo, plantearon que todos los países que buscan promover el desarrollo promueven una protección responsable de sus recursos estratégicos. Y ejemplificaron: "Estados Unidos, Canadá, Francia, Austria, Nueva Zelanda, entre otros, regulan la compra de tierras por extranjeros".

"Defendemos la inversión productiva, por eso creemos que el rol del Estado debe ser promover incentivos para nuestros productores y regulaciones razonables. Cuidando nuestras tierras y nuestros recursos", concluye el texto.

Otro problema para la crew violeta es la situación de los dos senadores del oficialismo misionero, presos de la interna entre el gobernador Hugo Passalacqua y el caudillo Carlos Rovira. Se trata de Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, dos aliados centrales para la Casa Rosada. La postura que tomen es una incógnita, y eso ya es suficiente para encender las alarmas en Balcarce 50, que contaba con esos votos.