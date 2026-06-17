La Fed mantendría las tasas sin cambios en el estreno de Kevin Warsh

La entidad podría reflejar inquietud por la inflación, influenciada por la situación en Medio Oriente. Con la nueva dirección y la salida de Powell, el organismo buscaría un lenguaje más neutral en las políticas monetarias.

Este miércoles se espera que la Reserva Federal deje las tasas de interés sin cambios, al término de la primera reunión encabezada por Kevin Warsh, y es probable que la nueva declaración de política monetaria y las previsiones económicas reflejen la creciente preocupación por la inflación avivada por la situación en Medio Oriente , pese a la baja de los precios del petróleo por las expectativas de un acuerdo de paz.

Los datos recientes muestran una firme creación de empleo en Estados Unidos, una tasa de desempleo relativamente baja del 4,3% y una inflación muy por encima del objetivo del 2% de la Fed. Ante este panorama, muchos analistas preveían que se elimine de su declaración de política monetaria la referencia a "ajustes adicionales" de su tasa de referencia, una expresión utilizada para indicar posibles bajadas futuras de los costos de financiación.

Los datos de ventas minoristas de mayo confirmaron que la base de consumo de la economía no se ha debilitado. Las ventas aumentaron casi un punto porcentual el mes pasado, cerca del doble de lo que esperaban el mercado. Incluso excluyendo el elevado gasto en gasolina, las ventas minoristas subieron un 0,7%, frente al alza del 0,2% registrado en abril.

Warsh ha declarado es hora de eliminar el "sesgo expansivo" en favor de un lenguaje más neutral que contemple la posibilidad de que puedan ser necesarias alzas de tasas. Actualmente, los inversores prevén que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), encargado de fijar la política monetaria del banco central estadounidense, apruebe una subida de tasas de un cuarto de punto porcentual en diciembre.

"Esperamos un sesgo más neutral", escribió Michael Feroli, de JP Morgan, antes de la cita de la Fed. "Es posible que el comité, bajo la dirección de Warsh, dé un hachazo" al comunicado y elimine por completo las orientaciones sobre las tasas, ya sea en esta reunión o en el futuro.

En cualquier caso, Feroli señaló que los cambios podrían sumar el respaldo de las tres autoridades que en abril disintieron a favor de un lenguaje más estricto, lo que le otorgaría a Warsh —quien interpreta la disidencia como un signo de salud institucional y aspira a que las reuniones de la Fed se parezcan a una "pelea familiar"— un voto unánime en su debut.

La decisión de la Fed sobre las tasas, junto con la declaración de política monetaria y las proyecciones actualizadas de las autoridades, se conocerán a las 18.00 GMT. Warsh, que el mes pasado sucedió al expresidente de la Fed Jerome Powell, dará una conferencia de prensa media hora después, respetando por ahora el cronograma heredado de su predecesor.

Trump y la llegada de Kevin Warsh

Powell seguirá siendo miembro con derecho a voto del comité de política monetaria en su actual cargo de gobernador de la Fed.

En su audiencia de confirmación ante el Senado, Warsh planteó que los funcionarios de la Fed hablan demasiado sin sumar contenido relevante al debate de política monetaria, lo que anticiparía un perfil más bajo y menos apariciones públicas de su parte.

Con 56 años, Warsh fue confirmado en mayo para liderar la Fed durante cuatro años y por 14 años en la Junta de Gobernadores. Llegó al cargo en medio de la tensión entre Powell y la Casa Blanca, generada por la negativa del expresidente del banco central a recortar las tasas con la magnitud que exigía Donald Trump.

La animosidad se caracterizó por los esfuerzos de Trump por obtener un mayor control sobre el banco central mediante el intento de destituir a la gobernadora Lisa Cook —la primera medida de este tipo por parte de un mandatario— y la apertura de una investigación penal contra Powell, que posteriormente fue archivada.

La Corte Suprema debe decidir este mes si Cook puede mantener su puesto. Aunque se espera que la sentencia le sea favorable, podría tener importantes implicaciones para la gobernanza de la Fed en el futuro.

Powell, que asistió a la vista de Cook ante la Suprema, ha sido ampliamente elogiado por resistirse a la presión de Trump sobre el banco central. Warsh no se ha pronunciado directamente sobre el caso de Cook ni sobre la campaña de presión contra su predecesor.