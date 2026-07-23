La industria metalúrgica sigue en rojo y acumuló una caída del 5,7% en el primer semestre

El uso de la capacidad instalada continúa en su mínimo histórico, en niveles similares a los de la pandemia. El nivel de empleo que aportan las empresas del sector también mostró caídas.

La profunda crisis que atraviesa a la industria metalúrgica no da señales de haber terminado . En el primer semestre de 2026, la actividad del sector se contrajo 5,7% , en un escenario recesivo y marcado por el bajo nivel de uso de la capacidad instalada y una pérdida sostenida de puestos de trabajo.

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Los datos se desprenden de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA) , que también informó que la actividad metalúrgica registró una caída interanual de 4,6% y una baja con respecto al mes pasado de 0,3%.

El presidente de la cámara empresaria, Elio Del Re , afirmó que “ la nueva variación mensual refleja que la recuperación de la actividad continúa en un terreno de clara incertidumbre , evidenciado en el uso de la capacidad instalada que continúa en niveles reducidos para el sector”.

Por su parte, la utilización de la capacidad instalada se encuentra en uno de sus niveles más bajos en términos históricos ubicándose en 40,8%. Se trata de una caída de 5,1 puntos porcentuales con respecto al mismo período del año previo.

Desde el punto de vista sectorial, sólo Maquinaria Agrícola tuvo un crecimiento interanual, con un avance de 3,6%. El resto del entramado metalúrgico se mantuvo en retroceso. Fundición (-9,4%) lideró las caídas, seguido por Otros Productos de Metal (-9%).

Carrocerías y Remolques marcó una baja de 6,7%, luego del incremento de meses anteriores. Completaron el podio Bienes de Capital (-5,9%), Equipamiento Médico (-4,8%), Equipos y Aparatos Eléctricos (-3,1%) y Autopartes (-2,8%).

El sector de Maquinaria Agrícola fue el único sector que mejoró en la comparativa anual.

El análisis por cadena de valor refuerza el escenario recesivo, ya que todas exhibieron un registro negativo por segundo mes seguido: Consumo Final (-9,8%), Construcción (-7,1), Automotriz (-6,3%), Petróleo y Gas (-6,1%), Minera (-5,9%), Energía Eléctrica (-4,5%), Alimentos y bebidas (-4,1%) y Agrícola (-2,4%).

“La baja demanda en los diferentes segmentos de actividad está afectando negativamente al sector metalúrgico, generando dificultades para muchas empresas. Debido a este escenario, resulta imprescindible promover herramientas que apuntalen la inversión y la producción para poder sostener el empleo a lo largo de toda la cadena industrial”, planteó Del Re.

Empeoramiento de las perspectivas y el empleo

El informe también halló que para el próximo trimestre, 6 de cada 10 empresas no espera cambios en su producción. "En un contexto de baja actividad y un mercado interno que se achica, las expectativas continúan reflejando un escenario de estancamiento y cautela", alertó ADIMRA.

La caída de la actividad se extendió a las principales provincias metalúrgicas. Córdoba registró el retroceso más pronunciado (-5,7%), seguido por Buenos Aires (-5,6%) con bajas generalizadas en Fundición, Forja de metal y Bienes de capital.

Entre Ríos (-4,5%) profundizó su contracción, principalmente por la caída en Bienes de Capital, mientras que Mendoza (-3,2%) registró una caída más moderada. Santa Fe (-1,2%) fue la provincia con la baja más acotada, sostenida por una recuperación parcial en Maquinaria Agrícola que compensó caídas en otros rubros.

Esta caída generalizada también se hizo notar sobre el nivel de empleo que aportan las empresas del sector, que registró una caída interanual de 2,3% y un descenso de 0,2% con respecto al mes anterior.