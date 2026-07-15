La industria usó apenas el 58,4% de su capacidad instalada en mayo: cuáles fueron los sectores más golpeados

El indicador del INDEC retrocedió al 58,4% en mayo, por debajo del nivel de un año atrás. La baja acompañó la caída del 5,7% de la producción industrial, con la metalmecánica y la industria automotriz entre los sectores más afectados.

El sector textil operó al 42,2% de su capacidad, frente al 47,4% de un año atrás.

La utilización de la capacidad instalada de la industria volvió a deteriorarse en mayo y acompañó la caída de la actividad manufacturera. Según informó el INDEC, las fábricas operaron al 58,4% de su capacidad , por debajo del 59,9% de abril y del 58,9% registrado en mayo de 2025 , en un contexto en el que la producción industrial retrocedió 5,7% interanual .

Con este balance, la capacidad ociosa volvió a superar el 40% , reflejando que industrial las dificultades de la mayoría de los sectores para recuperar los niveles de utilización observados entre 2021 y 2023.

Cinco de los doce bloques industriales se ubicaron por encima del promedio general, mientras que siete permanecieron por debajo. Los mayores niveles de utilización correspondieron a Refinación del petróleo (88,7%) , Industrias metálicas básicas (75,4%) , Papel y cartón (68,1%) , Sustancias y productos químicos (65,6%) y Alimentos y bebidas (60%) -sector que cayó respecto a los niveles de un año atrás.

En el otro extremo se ubicaron Metalmecánica (38,7%) , Caucho y plástico (39,6%) , Textiles (42,2%) , Tabaco (43,2%) e Industria automotriz (45,5%) , todos con niveles de utilización inferiores al 50%, lo que evidencia un importante grado de capacidad ociosa.

Los sectores que explican la caída

La principal incidencia negativa volvió a ser la metalmecánica, que redujo su utilización desde 46% hasta 38,7% interanual. El INDEC atribuyó este comportamiento a la fuerte caída en la fabricación de maquinaria agropecuaria (-29,6%) y de electrodomésticos (-34,1%), dos de los rubros que también explicaron el retroceso del IPI manufacturero.

La industria automotriz también mostró un fuerte deterioro: la utilización de la capacidad instalada descendió de 56,8% a 45,5%, en línea con la menor producción de vehículos observada durante mayo.

El sector textil, uno de los más golpeados por la actividad, operó al 42,2% de su capacidad, frente al 47,4% de un año atrás, afectado por una menor demanda y una creciente competencia de productos importados.

En contraste, Refinación del petróleo volvió a ser el sector de mejor desempeño al alcanzar una utilización del 88,7%, impulsada por un mayor procesamiento de crudo y por el crecimiento en la producción de gasoil y naftas.