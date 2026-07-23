Programación del Festival de Cine de Venecia: filmes de Martin McDonagh, Danny Boyle y el documental de Oasis

Maggie Gyllenhaal presidirá el jurado de la 83ª edición del festival que se celebra del 2 al 12 de septiembre.

Los nuevos y prometedores proyectos de destacados directores internacionales, entre ellos Martin McDonagh, Florian Zeller, Danny Boyle, Werner Herzog, Lance Oppenheim, Nanni Moretti, Hirokazu Kore-eda, Lee Chang-dong y el documental de Oasis , se estrenarán en el Festival de Cine de Venecia .

El director artístico de Venecia, Alberto Barbera , presentó su programación para la próxima 83ª edición que, de forma similar a lo ocurrido en Cannes a principios de este año, está dominada por obras de cineastas independientes salpicadas de numerosas estrellas de primer nivel, a pesar de la escasez de producciones de los grandes estudios de Hollywood o de las plataformas de streaming.

McDonagh, cuyas dos últimas películas, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri y The Banshees of Inisherin , se estrenaron en Venecia, volverá a competir por el León de Oro con Wild Horse Nine , una comedia negra sobre agentes de la CIA enviados desde Santiago a la Isla de Pascua poco antes del golpe de Estado chileno de 1973. Está protagonizada por John Malkovich, Sam Rockwell, Steve Buscemi, Tom Waits y Parker Posey , y distribuida por Searchlight Pictures.

Zeller regresa al Lido con Bunker , la esperadísima secuela de The Son. Se trata de un thriller psicológico de gran calidad protagonizado por Javier Bardem y Penélope Cruz , quienes interpretan a una pareja real cuyas vidas se ven amenazadas por un misterioso proyecto de construcción: un búnker encargado por un poderoso magnate tecnológico. El reparto también incluye a Paul Dano, Stephen Graham y Patrick Schwarzenegger . Sony Pictures Classics posee los derechos para Norteamérica y el Sudeste Asiático.

La película que abrirá la competición, previamente anunciada, es Ink , de Boyle, protagonizada por Guy Pearce como Rupert Murdoch y Jack O'Connell como Larry Lamb, editor del tabloide británico The Sun, propiedad de Murdoch. Ambientada en 1969, la película narra cómo Murdoch y Lamb lanzaron el que se convertiría en el tabloide más vendido de Gran Bretaña. Claire Foy interpreta a la esposa ficticia de Lamb, Jules Davies, quien también es subdirectora del controvertido periódico. Ink marcará el debut de Boyle en el Lido. Netflix adquirió recientemente los derechos para Estados Unidos y Latinoamérica de la película.

Herzog compite con Bucking Fastard, protagonizada por las hermanas Rooney y Kate Mara como gemelas que, “en busca de una tierra imaginaria donde el amor verdadero es posible, comienzan a cavar un túnel a través de una cordillera”, según la sinopsis oficial. Esta es la primera vez que las hermanas Rooney aparecen juntas en pantalla. Orlando Bloom y Domhnall Gleeson también forman parte del reparto. La última película de Herzog fue invitada a Cannes a principios de este año, pero él declinó la invitación al no ser incluida en la competición.

El director estadounidense Lance Oppenheim, responsable de la exitosa serie documental de HBO Ren Faire, estará presente en Venecia con Primetime, una producción de A24 protagonizada por Robert Pattinson, quien interpreta a un periodista que se adentra en el mundo del crimen organizado y revoluciona la televisión. Pattinson, que estará en el Lido para presentar la película, también fue copropietario junto a Ari Aster.

Otra película que competirá en Venecia es el misterio gótico Company, dirigida por Casey Affleck y protagonizada por Nick Nolte, Adelaide Clemens, Ben Mendelsohn, Scoot McNairy, Emily Alyn Lind y Caylee Cowan. Ambientada en una noche de invierno de 1975, "Company" narra historias paralelas contadas por una misteriosa mujer llamada Evelyn, quien llega sin invitación a una reunión navideña. Sus relatos abarcan varias generaciones. Esta es la tercera película dirigida por Affleck y la primera desde Light of My Life de 2019.

El documental sobre el regreso de Oasis se estrenará en Venecia

El único título de un gran estudio de Hollywood en la selección de Venecia es Don't Look Back in Anger de Disney, que sigue a la reciente gira mundial de reunión de Oasis y se promociona por incluir las primeras entrevistas conjuntas con Noel y Liam en más de 25 años. Don't Look Back in Anger fue creada por el guionista, productor y director nominado al BAFTA y al Oscar, Steven Knight ("Peaky Blinders"), y está dirigida por Dylan Southern y Will Lovelace ("Shut Up and Play the Hits", "Meet Me in the Bathroom").

El documental Oasis, que se proyecta en Venecia como evento especial, se estrenará en salas IMAX y cines de todo el mundo por tiempo limitado a partir del 11 de septiembre, antes de su lanzamiento exclusivo en Disney+ a nivel internacional a finales de este año.

Oasis: Don’t Look Back In Anger, the landmark documentary film charting the triumphant reunion tour, Oasis Live ’25, heads to the 83rd Venice International Film Festival for its world premiere. #BiennaleCinema2026 pic.twitter.com/C248c7mBU7 — Oasis (@oasis) July 23, 2026

También se espera la presencia de Russell Crowe en Venecia para presentar What Love Builds, su documental que narra las actuaciones y giras de su banda Indoor Garden Party por Europa, Estados Unidos, Reino Unido y Australia.

Como ya se anunció, Maggie Gyllenhaal presidirá el jurado. Además, presentará un cortometraje fuera de competición sobre Marilyn Monroe titulado “Flesh Impact”, junto a Ellen Burstyn, Dakota Johnson, Peter Sarsgaard y Sepideh Moafi.

Gyllenhaal comparte jurado con el gigante del cine de Hong Kong Johnnie To, la directora tunecina Kaouther Ben Hania, la cineasta afgana Shahrbanoo Sadat, el director y guionista francés Xavier Giannoli, el compositor de "The Brutalist" Daniel Blumberg y el académico de cine italiano afincado en Estados Unidos Francesco Casetti.

George Clooney y Ellen Burstyn también serán homenajeados con premios a su trayectoria profesional.

La 83ª edición del Festival de Cine de Venecia se celebra del 2 al 12 de septiembre.