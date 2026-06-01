Alejandra Monteoliva habló del crimen de Agostina Vega: "Queremos la verdad completa"

La ministra de Seguridad realizó una conferencia de prensa en la que brindó detalles de la investigación por el asesinato que conmocionó al país.

La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva , encabezó este lunes una conferencia de prensa en la que brindó detalles sobre la investigación por el crimen de Agostina Vega , la joven de 14 años que fue encontrada muerta el sábado pasado tras pasar una semana desaparecida.

"Queremos que se conozca toda la verdad", dijo la ministra Monteoliva, quien además calificó el caso de Agostina como un "homicidio" y advirtió que "una situación como esa refleja muchos frentes".

Al ser consultada sobre el crimen de la adolescente de 14 años, la funcionaria describió el hecho como “un caso tan triste, lamentable y doloroso” ocurrido en la ciudad de Córdoba y señaló que el principal desafío es lograr una reconstrucción completa de lo sucedido.

“Lo más importante es tener el conocimiento de la verdad completa. Un homicidio no es únicamente lo que sucede durante el momento del hecho. Una situación refleja muchos frentes, un historial complejo. Siempre es así. El mejor paso para avanzar es tener la verdad completa aunque sea dolorosa, aunque nos interpele como sociedad”, sostuvo.

Monteoliva recordó que estuvo en Córdoba durante el fin de semana junto al ministro de Seguridad provincial, J uan Pablo Quinteros , cuando comenzaron a conocerse los avances más importantes de la investigación. “Estuve en Córdoba el fin de semana reunida con el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros. Por la tarde ya teníamos los resultados lamentables de lo que sucedió” , expresó.

La ministra también destacó el rol de la Justicia en el proceso y pidió respetar los tiempos de la causa. “Siempre hay que resaltar, respetar y tener en cuenta el alcance del trabajo de la Justicia y de quienes somos auxiliares”, afirmó. En ese sentido, aseguró que el Ministerio de Seguridad de la Nación continuará colaborando con la investigación. “Los recursos del ministerio siempre están a disposición de la Justicia”, señaló.

Asimismo, valoró la capacidad operativa con la que cuenta la provincia para abordar este tipo de casos. “Conozco al detalle de lo que cuenta la provincia de Córdoba para trabajar con estos casos y eso nos deja a todos muy tranquilos. Los recursos tecnológicos y humanos son de primera calidad”, indicó, al tiempo que recordó que “el despliegue de las fuerzas federales está en todas las provincias”.

Por último, insistió en que el esclarecimiento total de los hechos es el objetivo central de la investigación y reveló el pedido que le realizó a Quinteros. “Le pedí al ministro que se conozca toda la verdad. Conocer la verdad completa es lo más importante. Respetando los tiempos de la Justicia, por supuesto, pero reconociendo la situación de la familia”, concluyó.

Autopsia, rastros y pericias: las claves que pueden revelar cómo murió Agostina Vega

La investigación por el crimen de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, ingresó en una etapa determinante. Con el principal sospechoso detenido, la causa se concentra ahora en los resultados de la autopsia y en una serie de pericias que podrían esclarecer qué ocurrió en las horas previas y posteriores a su muerte.

El expediente está a cargo del fiscal Raúl Garzón, quien espera los informes forenses para definir los próximos pasos judiciales. Las conclusiones de estos estudios serán fundamentales para establecer la causa exacta del fallecimiento y reconstruir la secuencia del hecho.

1780240386171-agostina-vera (1) (1) Agostina tenía 14 años y fue encontrada muerta el sábado.

Uno de los principales interrogantes es cómo murió la víctima. Los especialistas analizan distintas hipótesis que incluyen asfixia, golpes, lesiones con elementos cortantes o incluso una posible intoxicación. La autopsia permitirá determinar con precisión cuál fue el mecanismo que provocó la muerte.

Otro aspecto clave es la data de fallecimiento. Hasta el momento, los investigadores sostienen que el crimen habría ocurrido entre la noche del sábado 23 de mayo y la madrugada del domingo siguiente. Sin embargo, será el análisis científico el que confirme o descarte esta línea temporal.

Pericias, rastros y reconstrucción del hecho

Además de la autopsia, los peritos trabajan sobre distintos indicios que podrían aportar datos relevantes sobre la mecánica del crimen. Entre ellos, se busca determinar si existió algún tipo de agresión sexual, a partir del estudio de muestras biológicas recolectadas durante la investigación.

También se analizan las lesiones del cuerpo para establecer si hubo signos de defensa o si la víctima fue reducida sin posibilidad de resistirse. Este tipo de información puede resultar clave para determinar la participación de una o más personas en el hecho.

En paralelo, la fiscalía aguarda los resultados de las pruebas realizadas en la vivienda del barrio Cofico, donde se sospecha que ocurrió el crimen. Allí se aplicaron reactivos como luminol para detectar posibles rastros de sangre que hayan sido limpiados o alterados.