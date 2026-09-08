Anthropic frenó la adquisición de una startup de inteligencia artificial

La compañía creadora de Claude había negociado la adquisición de Decart AI por unos u$s6.000 millones, pero finalmente decidió no avanzar con la operación.

Tras meses de analizar su compra, finalmente Anthropic decidió no continuar con la adquisición de Decart AI , una startup israelí de inteligencia artificial. La compañía creadora del chatbot Claude había analizado la operación y realizado un proceso de debida diligencia sobre Decart, pero finalmente se retiró de la posible transacción.

Decart desarrolla software orientado a mejorar la eficiencia de los chips y reducir el costo del entrenamiento y la ejecución de modelos de IA . Para Anthropic, la tecnología de la startup podía resultar relevante en un escenario de creciente demanda de capacidad de cómputo.

Las compañías habían discutido un acuerdo por aproximadamente u$s6.000 millones. De todos modos, ambas empresas todavía podrían explorar otras oportunidades de colaboración, según informó Bloomberg News el martes, a partir de fuentes familiarizadas con las negociaciones.

La decisión se toma en medio de un escenario de incremento en el gasto en infraestructura informática mientras desarrolla nuevos productos y atiende a sus clientes . Al mismo tiempo, Anthropic se prepara para una posible salida a bolsa.

Decart es una startup israelí especializada en los llamados modelos de mundo , sistemas diseñados para simular el comportamiento del mundo físico. También desarrolló software que busca reducir el costo del entrenamiento de modelos de IA mediante una mayor eficiencia en el funcionamiento de los chips.

Sus modelos de mundo tienen distintas aplicaciones empresariales, entre ellas la conducción autónoma y el comercio electrónico. Uno de sus productos es Lucy, un modelo capaz de recibir un video en vivo de una persona y generar, en tiempo real, una grabación en alta resolución que simula cómo se vería esa persona al probarse una prenda o un bolso.

La tecnología apunta a resolver una dificultad del comercio electrónico de moda: representar de manera realista el comportamiento de las telas. eBay es uno de los gigantes que ya invirtió en Decart y también utiliza sus servicios como cliente.

La capacidad de la startup para modificar transmisiones de video en vivo mediante inteligencia artificial es presentada por una de las fuentes como una muestra de la calidad de su equipo de infraestructura.

Decart ya fue valuada en casi u$s4.000 millones

En mayo, Decart informó que había conseguido u$s300 millones en una ronda de financiamiento liderada por Radical Ventures. También participaron Nvidia Corp., Atreides Management, Valor Equity Partners y Adobe Ventures.

En esa operación volvieron a invertir accionistas anteriores como Sequoia Capital, Benchmark y Zeev Ventures. La ronda valuó a la startup en casi u$s4.000 millones, según informó The Wall Street Journal, frente a los u$s3.100 millones de valoración que había alcanzado en agosto de 2025.

Decart fue fundada en 2023 por los ingenieros israelíes Dean y Orian Leitersdorf, hermanos, y Moshe Shalev.

Las conversaciones con Anthropic no fueron el primer rumor de adquisición que involucró a la startup. El medio israelí de negocios Calcalistech informó que Decart también había mantenido conversaciones para ser adquirida por SpaceX. Sin embargo, el CEO de la empresa, Elon Musk, calificó ese reporte de "noticia falsa" en su plataforma X.