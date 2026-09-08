La AFA define los próximos amistosos de la Selección Argentina y la despedida de Messi + Agregar ámbito en









La AFA ya tiene definidos los próximos enfrentamientos en los que el astro aprovechará para despedirse de la Scaloneta. Dónde y cuándo se disputarían.

La AFA define los próximos amistosos de la Selección Argentina y la despedida de Messi @afaselección

A una semana del shock por el anuncio del retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina, la AFA ajusta detalles de los próximos partidos amistosos de fecha FIFA que disputará la “Scaloneta”, en los que enfrentaría a Burkina Faso y Benín, en el territorio nacional.

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La casa del fútbol argentino aún no confirmó estos partidos debido a que todavía se esperaba por una definición de la FIFA para determinar si esos encuentros tendrán un reconocimiento como amistosos Clase A.

La AFA gestiona las sanciones de tres jugadores de la "Albiceleste" tras los incidentes en la final del Mundial 2026: Leandro Paredes con 10 partidos, Nahuel Molina con siete y Thiago Almada con uno. Las penas fueron aprobadas por la FIFA luego del pedido de la AFA para que puedan cumplirse en amistosos Clase A o en compromisos oficiales.

Un punto clave es que la FIFA no da por hecho que los partidos que se jueguen en Argentina sean considerados automáticamente amistosos Clase A. Si no se homologan como tales, los tres futbolistas no descontarán fechas.

Para evitar ese escenario, la intención es que la ventana FIFA se dispute en el territorio nacional. De no confirmarse, se evaluarán cambios en el calendario.

Lionel Scaloni ya comenzó a evaluar convocados y planea disputar entre dos y tres amistosos dentro de la ventana, pese a que está habilitado a jugar hasta cuatro encuentros. Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina La Selección podría enfrentar a Burkina Faso el 3 de octubre en Buenos Aires y a Benín el 6 de octubre, aunque falta la oficialización de la AFA y la confirmación de sede y horario. Los estadios que suenan como sedes son el Monumental de Buenos Aires y el Mario Alberto Kempes de Córdoba.