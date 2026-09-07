ANSES: a partir del martes 8 de septiembre comienza el pago de jubilaciones y pensiones

El organismo empieza a acreditar los haberes del mes con una suba del 2,11%. También se suma un refuerzo extraordinario para los ingresos más bajos.

El cronograma se organiza según la terminación del DNI y distingue entre prestaciones mínimas y aquellas que superan ese monto.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) pone en marcha este martes 8 de septiembre el cronograma correspondiente a las prestaciones previsionales del mes. El calendario se organiza de acuerdo con la terminación del DNI y diferencia entre jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, las que lo superan y las Pensiones No Contributivas (PNC).

Septiembre llega con una actualización del 2,11% , aplicada según la movilidad previsional vigente. Con el incremento, el haber mínimo quedó establecido en $428.633,20 , mientras que el máximo pasó a $2.884.295,54 . Además, durante este mes se paga un bono extraordinario de hasta $70.000 para determinados jubilados, pensionados y titulares de pensiones no contributivas. El refuerzo fue establecido mediante el Decreto 824/2026 y se liquida junto con el haber correspondiente.

El primer tramo del calendario se concentra entre el martes 8 y el viernes 11 de septiembre. En esos días comienzan a recibir sus prestaciones los titulares de jubilaciones y pensiones mínimas, las PNC y algunas asignaciones.

Los titulares de Pensiones No Contributivas son los primeros en cobrar durante septiembre. El cronograma empieza este martes 8 y avanza de a dos terminaciones de DNI por jornada:

Las PNC alcanzadas por el refuerzo incluyen, entre otras, las prestaciones por vejez, invalidez y las destinadas a madres de siete hijos o más.

Asignaciones Familiares de PNC: calendario de pagos diciembre.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

El pago para quienes perciben una jubilación o pensión igual o inferior al haber mínimo empieza también el martes 8 de septiembre, pero en este caso se asigna una terminación de DNI por día:

martes 8: DNI terminado en 0

DNI terminado en 0 miércoles 9: DNI terminado en 1

DNI terminado en 1 jueves 10: DNI terminado en 2

DNI terminado en 2 viernes 11: DNI terminado en 3

Asignación Universal por Hijo y otras prestaciones

El martes 8 también empieza el pago de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo para los titulares cuyo DNI termina en 0. El cronograma continúa durante los días siguientes según la terminación del documento.

DNI terminados en 0 : martes 8 de septiembre

: martes 8 de septiembre DNI terminados en 1 : miércoles 9 de septiembre

: miércoles 9 de septiembre DNI terminados en 2 : jueves 10 de septiembre

: jueves 10 de septiembre DNI terminados en 3: viernes 11 de septiembre

Bono de $70.000 de ANSES: requisitos y quiénes perciben el refuerzo completo

El bono extraordinario previsional tiene un máximo de $70.000 y se paga durante septiembre. El decreto establece que pueden recibirlo los titulares de prestaciones contributivas administradas por ANSES, los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y quienes cobran Pensiones No Contributivas o pensiones graciables comprendidas por la norma.

Para acceder al monto completo, la suma de todas las prestaciones vigentes que cobra una misma persona debe ser igual o inferior al haber mínimo de $428.633,20. En ese caso, el refuerzo alcanza los $70.000. Por eso, una jubilación mínima de septiembre queda en $498.633,20 al sumar el haber actualizado y el bono. La PUAM, cuyo monto mensual fue fijado en $342.906,56, también puede recibir el refuerzo completo cuando cumple las condiciones establecidas. Quienes superan el haber mínimo tampoco quedan automáticamente afuera. En esos casos, el bono se calcula por diferencia. El monto será el necesario para que la suma del haber y el refuerzo llegue a $498.633,20.

Qué hacer si no cobraste el bono o tenés dudas sobre tu liquidación

Si el depósito no coincide con el monto esperado, el primer paso es consultar el recibo de haberes en Mi ANSES. Ahí se puede verificar el detalle de la liquidación y comprobar si el bono extraordinario fue incluido. También es importante distinguir entre no haber recibido el bono completo y no haber recibido ningún refuerzo. Si el haber total supera el mínimo, el decreto establece que el complemento se reduce hasta alcanzar el tope de $498.633,20, por lo que el beneficiario no necesariamente verá acreditados $70.000 adicionales.

Si la fecha de pago ya pasó y el dinero no se acreditó, se puede revisar primero el calendario oficial y el estado del beneficio. Ante un haber impago, ANSES dispone de canales para hacer el reclamo correspondiente, entre ellos Mi ANSES, la atención telefónica y la atención presencial según el trámite.