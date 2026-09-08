Wall Street cae en su primera rueda tras el feriado y el petróleo ya vuelve a rozar los u$s100 + Agregar ámbito en









Las bolsas mundiales retroceden a medida que el crudo Brent se acercaba a los u$s100 por barril, lo que reforzó las expectativas de que los bancos centrales tendrán que subir las tasas de interés para contener la inflación. El yen alcanzó su nivel más alto desde febrero.

El repunte de la inflación sacudió al mercado de acciones en las últimas semanas. Robb Miller

Las acciones globales retroceden luego de que una serie de ataques contra instalaciones energéticas en Medio Oriente impulsaran el precio del petróleo a casi u$s100 el barril, mientras que el yen japonés alcanza un máximo desde principios de año y crecen las expectativas sobre qué harán los bancos centrales respecto a la inflación global.

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El crudo Brent — de referencia en gran parte del mundo, incluido Argentina — alcanzó su nivel más alto en seis semanas, subiendo 1,2% esta jornada hasta los u$s98,15, mientras que el crudo estadounidense WTI avanza un 1,9%, hasta los u$s93,29 el barril.

Los hutíes de Yemen, respaldados por Irán, atacaron instalaciones energéticas y ciudades en Arabia Saudita, lo que puso de relieve el riesgo de que el conflicto se extienda por toda la región y complique aún más el suministro de combustible a los mercados mundiales, repercutiendo a su vez en los precios de la mayoría de las economías a nivel global.

De hecho, el repunte de la inflación sacudió al mercado de acciones en las últimas semanas, en gran parte debido al aumento de los rendimientos de los bonos soberanos hasta máximos de varios años, lo que ejerce presión sobre los bancos centrales para que suban las tasas de interés.

El mercado espera que el Banco Central Europeo suba las tasas de la zona del euro en un cuarto de punto este jueves, mientras que aumentan las posibilidades de que el Banco de Japón (BoJ) haga lo mismo la próxima semana, lo que puso al yen en camino de su mayor repunte en dos años.

El mercado local cerró una semana corta con señales positivas en bonos y riesgo país, mientras la tensión entre EE.UU. e Irán volvió a presionar al petróleo y agregó volatilidad externa. Las claves de la jornada en Wall Street En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 cae 0,37%, mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, retrocede 0,39%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,04% a la baja. Las acciones con mayores subas son Corning (+6,5%), Freeport-McMoran (+6%) e Intel (+5%). En la vereda opuesta, las mayores caídas se observan en Amgen Inc (-7%), Howmet (-6%) y ServiceNow (-5%). En Europa, el Euro Stoxx sube 0,06%. A nivel local, el DAX alemán aumenta 0,04% y el CAC francés avanza 0,05%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube 0,22%. En China, el Hang Seng de Hong Kong bajó 0,38%, mientras que la bolsa de Shanghái aumentó 0,20%. Mientras, el Kospi surcoreano corrigió 0,58% y el Nikkei 225 japonés bajó 1,69%.