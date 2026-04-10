La inflación de CABA se aceleró al 3% en marzo con fuerte impulso de combustibles y educación

A la espera del dato nacional, el IPC porteño mostró incremento considerable. El regreso a clases, la disparada del petróleo, las subas de tarifas y el aumento de la carne fueron algunas de las claves.

La inflación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se aceleró al 3% en marzo . Así, confirmó lo que ya anticipaban los consultores: que el mes pasado recrudecieron las complicaciones y que el próximo martes, cuando se conozca el IPC Nacional, cabe esperar un dato complicado para el Gobierno.

Los números publicados esta mañana por el Instituto de Estadística y Censos de la CABA reflejaron el impacto estacional del regreso a clases en el rubro Educación , el traslado a surtidores del salto internacional del precio del petróleo a causa de la guerra en Medio Oriente y la continuidad de los incrementos en las tarifas de servicios públicos y en la carne .

En concreto, el 3% que marcó el IPCBA en marzo implicó una aceleración de 4 décimas respecto del 2,6% registrado en febrero. De esta manera, en el primer trimestre acumuló un alza del 8,9%, que refleja que los elevados niveles de inflación se sostienen desde hace ya varios meses. En la comparación interanual, el índice arrojó una suba del 32,1%.

La novedad que exhibe el IPC porteño es que, según su medición, el mes pasado se aceleraron tanto los bienes como los servicios: subieron 2,8% y 3,1% en marzo , respectivamente. Sin embargo, la aceleración de los bienes fue más abrupta (en febrero habían subido 1,9%), lo que parece augurar un impulso extra para el IPC Nacional , que dará a conocer el INDEC el próximo martes, ya que en este último los servicios tienen una menor ponderación.

Con todo, la inflación de marzo en CABA podría haber resultado aún más elevada de no ser por la baja que midió el IDECBA en la división Estacionales (-4,5%). En cambio, los precios Regulados saltaron 6,5%. El capítulo Resto IPCBA, un proxy de la inflación núcleo, dio 2,7%, lo que implicó una desaceleración respecto del 3,1% de febrero.

Inflación de CABA: ¿cuáles fueron los precios que más subieron?

En el índice porteño de marzo, los rubros que registraron mayores incrementos fueron los siguientes:

Educación: 8,6%

Transporte: 6%

Equipamiento y mantenimiento del hogar: 3,9%

Prendas de vestir y calzado: 3,8%

Vivienda, agua, gas y otros combustibles: 3,2%

Todos ellos se ubicaron por encima de la variación del índice general. Por su peso en la canasta, también tuvo una incidencia importante el capítulo Alimentos y bebidas no alcohólicas, que aumentó 2,6%.

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Los factores claves en la inflación de marzo

A la propia inercia inflacionaria, en marzo se sumaron algunos factores claves que derivaron en esta aceleración del IPCBA. Uno de ellos suele darse cada año: por el regreso a clases, los terceros meses reflejan fuertes incrementos en el rubro Educación. El otro, previsible, fue el impacto que provocó la disparada de los precios internacionales del petróleo (en torno al 60%) a causa de la guerra en Medio Oriente. En ese marco, los combustibles aumentaron alrededor de 24%, aunque su efecto en el dato de inflación se repartirá entre las mediciones de marzo y abril.

Aunque no fueron los únicos factores. Por caso, las carnes y derivados, subdivisión de mayor peso del rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas, tuvieron otro fuerte incremento: esta vez, del 6,3%.

Otro tanto lo aportó la continuidad de las fuertes subas de los servicios públicos dictaminada por el Gobierno. En este segmento, se destacaron en marzo los aumentos en las tarifas de luz (7,8%), agua (4%) y el transporte de pasajeros por carretera (9,4%), que incluye a los colectivos.

Se viene el IPC Nacional

El próximo martes, el INDEC publicará el dato de inflación nacional y hay fuerte expectativa por saber cuánto dará ya que desde junio de 2025 mantiene una tendencia alza y no son pocos los economistas que creen que marzo podría mostrar un nivel aún más elevado que el 2,9% de enero y febrero. En general, los consultores estiman entre 2,8% y 3,3%, al tiempo que el promedio de los pronósticos del último Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central se ubicó en el 3%.

Considerando las diferencias de ponderación entre el índice nacional y el porteño, el economista Federico Filippini, de Adcap Grupo Financiero, advirtió: "Usando ponderadores de INDEC, el print de CABA sugiere un IPC nacional de 2,9%, aunque desde octubre de 2025 esa extrapolación viene quedándose corta frente al dato final. Mantenemos la proyección de 3,1% para marzo a nivel nacional, pero ojo que seguimos viendo muchos riesgos al alza en la distribución del forecast (pronóstico)".

Por su parte, Gabriel Caamaño, de la consultora Outlier, también aportó su mirada: "CABA volvió a registrar deflación en pasajes aéreos, paquetes turísticos y hoteles. Todo eso pesa más en CABA que en INDEC, así que podemos tener tranquilamente un mes en el cual no difieran mucho las mediciones entre sí o, incluso, que el INDEC vuelva a dar por encima de CABA".