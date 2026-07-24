Para el Gobierno, la nueva política arancelaria de EEUU beneficia a la Argentina y consolida la alianza con Donald Trump + Agregar ámbito en









"Todos nuestros competidores regionales pasaron al tramo alto. La Argentina no", destacó el portavoz presidencial, Adrián Ravier.

La alianza Milei y Trump se expresó con el nivel de aranceles impuesto a la Argentina.

Una nueva medida arancelaria global tomada por Donald Trump sacudió el comercio mundial con pisos arancelarios del 10% para todos los países. Ese piso fue el que impuso los EEUU a la Argentina, decisión que Casa Rosada evaluó como un triunfo diplomático en comparación con las demás naciones.

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Así lo evalúo el portavoz presidencial, Adrián Ravier, que en sus redes sociales explicó que "Argentina quedó en el tramo arancelario más bajo, el único país de Sudamérica en esa posición", comparándolo con el "12,5% para Chile, Colombia, Perú y Uruguay" y "hasta 37,5% para Brasil".

El funcionario aseguró que los aranceles que recaen sobre el país forman parte de un acuerdo rubricado con los EEUU en febrero. "Cada punto que ambos países firmaron en el Acuerdo de Comercio e Inversión Recíprocos sigue vigente, sin una sola excepción", planteó y precisó que "cada punto de arancel define quién vende y quién queda afuera. La producción argentina entra hoy al mercado más grande del mundo en la mejor posición de la región. Argentina se ha mantenido constantemente en este nivel del 10%, nivel que ahora perforó en un importante número de posiciones".

ESTADOS UNIDOS, CON SU NUEVA POLÍTICA ARANCELARIA, CUMPLE ÍNTEGRAMENTE LO ACORDADO CON LA ARGENTINA EN FEBRERO



Cada punto que ambos países firmaron en el Acuerdo de Comercio e Inversión Recíprocos sigue vigente, sin una sola excepción. Así quedó la acción final de la Sección 301… — Adrian Ravier (@AdrianRavier) July 24, 2026 Así fue que agregó que "los 1.675 productos que el acuerdo liberó de aranceles en febrero quedan exentos del nuevo gravamen, sin una sola excepción. También, la medida incluye 93 posiciones en arancel 0% sólo para Argentina. La cuota de 100.000 toneladas anuales de carne vacuna se mantiene intacta mientras continúa la negociación final".

Para finalizar, Ravier destacó "el excelente momento que atraviesa la relación bilateral en el marco de la Alianza Estratégica entre Argentina y Estados Unidos, impulsada por el Presidente Javier Milei y el Presidente Donald Trump" y el trabajo de la Cancillería, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.

Aranceles de Donald Trump: qué productos argentinos pagarán el recargo del 10% El gobierno de Estados Unidos publicó el listado de productos argentinos que estarán alcanzados por el nuevo arancel adicional del 10% que comenzará a regir desde este viernes. A diferencia de otros países incluidos en la medida, la Argentina no enfrentará un gravamen generalizado sobre todas sus exportaciones, sino que el recargo se aplicará únicamente sobre determinadas posiciones arancelarias. Pablo Quirno y Christopher Landau, funcionario del Departamento de Estado de EEUU, en una visita el 10 de febrero. El documento difundido por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) muestra que la mayor parte de los productos alcanzados corresponde a materias primas, insumos industriales y manufacturas de nicho, por lo que el impacto directo sobre el grueso de las exportaciones argentinas sería limitado. Los productos nacionales alcanzados son: Mamíferos vivos y determinadas aves ornamentales.

Productos de origen animal destinados a la industria farmacéutica (bilis, glándulas y otros derivados).

Flores frescas cortadas, como anturios, alstroemerias, gipsófilas, lirios y otras especies.

Cáscaras de semillas de psyllium.

Algas marinas para usos no alimentarios.

Extractos vegetales, entre ellos aloe, centella, coco y pimienta de Tasmania.

Bambú y ratán para cestería y trabajos de trenzado.

Aceite de jojoba y aceite de argán.

Microorganismos muertos para uso industrial.

Aceites esenciales de cítricos.

Madera tropical y sus manufacturas, incluyendo madera aserrada, molduras, pisos, revestimientos, paneles laminados, tableros contrachapados (plywood) y chapas.

Corcho natural, corcho aglomerado y sus manufacturas, como tapones, aislantes, revestimientos y placas.

Productos de ratán, como canastos, bolsos, equipaje, esterillas y artículos de cestería.

Hilados y tejidos de seda.

Perlas naturales.

Diamantes en bruto y trabajados.

Piedras preciosas y semipreciosas, incluidos rubíes, zafiros y esmeraldas.

Granallas de hierro y acero.

Residuos y chatarra de galio, germanio, indio, niobio y vanadio. Qué productos quedaron exceptuados El documento de la USTR también establece una amplia serie de exclusiones para evitar impactos sobre sectores considerados estratégicos para la economía estadounidense. Quedarán exceptuados del nuevo arancel: Material informativo, donaciones y equipaje acompañado por viajeros.

Todos los bienes alcanzados por los aranceles de la Sección 232 , entre ellos acero, aluminio, automóviles y autopartes .

, entre ellos . Materias primas cuya aplicación del gravamen pueda generar problemas de abastecimiento en Estados Unidos.

Productos que podrían provocar alteraciones o disrupciones relevantes sobre la economía estadounidense si fueran gravados.

Bienes que no pueden cultivarse o producirse en cantidades suficientes en Estados Unidos o que no pueden obtenerse fácilmente de otros proveedores, entre ellos distintos alimentos, productos agrícolas, fertilizantes y productos energéticos.

Productos cuya exclusión sirva como incentivo para que los países fortalezcan la prohibición de importar bienes elaborados mediante trabajo forzoso.

Artículos para los cuales el gobierno estadounidense considera que el arancel adicional no contribuiría de manera significativa a corregir las prácticas comerciales investigadas.