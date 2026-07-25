Irán redobló las amenazas y prometió atacar los intereses de EEUU "hasta la rendición total del enemigo"

Mientras Donald Trump sostiene que el diálogo con Teherán continúa, la escalada militar dejó nuevas bajas en ambos bandos. Además, crece la preocupación por una escalada regional de los ataques.

Archivo. Irán y EEUU intercambian amenazas mientras crece la tensión en Medio Oriente y el acuerdo parece cada vez más lejano.

El régimen de Irán endureció este sábado su discurso contra Estados Unidos y aseguró que continuará atacando intereses norteamericanos "hasta la rendición total del enemigo", en medio de una nueva escalada militar en Medio Oriente . La advertencia llegó pese a que el presidente estadounidense, Donald Trump, sostuvo que las conversaciones con Teherán siguen abiertas, aunque descartó que el país esté preparado para sellar un acuerdo de paz.

El encargado de disparar las amenazas fue el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohamad Baqer Zolqadr, quien afirmó - en un mensaje difundido por la agencia Tasnim - que “los ataques continuos y selectivos de nuestros combatientes son los latigazos de la ira del pueblo iraní, que caen sobre el sistema de dominación y continuarán, con la ayuda de Dios, hasta la rendición total del enemigo”.

El funcionario, que asumió el cargo tras la muerte de Ali Lariyani en bombardeos israelí-estadounidenses, aseguró además que las operaciones contra objetivos estadounidenses en distintos países de Medio Oriente continuarán como represalia por "la sangre de los niños inocentes" de su país. En ese sentido, recordó la muerte de 168 menores durante un ataque contra una escuela primaria en Minab el primer día de la guerra iniciada por Israel y Estados Unidos, el 28 de febrero.

En este escenario de tensión elevada, Zolqadr también sostuvo que “cada columna de humo en la región significa que ha sido alcanzado un centro militar, de seguridad o financiero de Estados Unidos”. Las declaraciones se producen dos semanas después de que Trump anunciara el fin del alto el fuego tras los ataques iraníes contra buques comerciales en el estrecho de Ormuz.

Desde entonces, Washington intensificó los bombardeos sobre territorio iraní , principalmente en el sur del país, mientras que Teherán respondió con misiles y drones dirigidos contra objetivos estadounidenses en Baréin, Kuwait y Jordania. Los ataques dejaron cuatro soldados de EEUU muertos, lo que elevó a 18 el total de bajas de ese país desde el inicio del conflicto. Del lado iraní, las autoridades reportaron alrededor de 55 muertos durante la escalada registrada en julio.

En paralelo, Trump insistió en que el diálogo con Irán continúa, aunque afirmó que no cree que Teherán esté "listo" para alcanzar un acuerdo de paz definitivo. Además, reveló al portal estadounidense Axios que analiza la posibilidad de lanzar un "ataque masivo" contra la República Islámica.

Horas antes, el comandante del Cuartel General Central de Khatam al-Anbiya, Ali Abdollahi, había lanzado otra fuerte advertencia al asegurar que, por cada iraní muerto durante la guerra, fallecerá un militar estadounidense, una relación que definió como la nueva "ecuación" del conflicto.

“Ahora consideramos una ecuación definitiva y declarada del campo de batalla que por cada orgulloso ciudadano iraní martirizado, una fuerza estadounidense será enviada al infierno”, afirmó el general de división en un mensaje publicado por la agencia estatal IRNA.

El jefe militar también amenazó a las tropas del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) desplegadas en la región y encargadas del bloqueo a los puertos iraníes tras el cierre de facto del estrecho de Ormuz por parte de Teherán. “Les hemos preparado billetes de ida gratis al infierno”, advirtió.

Durante la noche del viernes y la madrugada del sábado, el CENTCOM no informó nuevos ataques contra territorio iraní, luego de 13 noches consecutivas de bombardeos sobre infraestructura militar. Las declaraciones de Abdollahi se conocieron poco después de que Trump reiterara que Washington mantiene conversaciones con Irán pese a la continuidad de los enfrentamientos.

EEUU: la Cámara de Representantes votó para detener guerra en Irán, pero el Senado apoyó a Donald Trump

La Cámara de Representantes de Estados Unidos, controlada por el Partido Republicano, aprobó este jueves un proyecto de ley que obliga al presidente Donald Trump a detener las hostilidades contra Irán. Sin embargo, horas más tarde el Senado rechazó una iniciativa similar y bloqueó su avance.

La resolución sobre los poderes de guerra fue aprobada en la Cámara baja por un ajustado margen de 214 votos contra 208. Para alcanzar la mayoría, cuatro legisladores republicanos se sumaron a los demócratas y respaldaron la iniciativa, según informó Reuters.

El panorama fue distinto en el Senado. Allí, una propuesta equivalente no prosperó luego de que la cámara votara por 49 votos a favor y 37 en contra de bloquear la medida sobre los poderes bélicos.

El proyecto había sido presentado por la representante demócrata Pramila Jayapal y buscaba "retirar a las Fuerzas Armadas de EEUU de las hostilidades" contra Irán, salvo que el Congreso otorgara una autorización expresa para el uso de la fuerza.

La iniciativa partía de la premisa de que la intervención militar contra Irán fue una decisión adoptada de manera unilateral por el Poder Ejecutivo, sin una votación previa del Congreso estadounidense.