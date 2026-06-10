Impacto de la guerra en Medio Oriente: la inflación de EEUU fue de 4,2%, la más alta en tres años

Si bien la inflación se encuentra en su máximo nivel desde 2023, en la medición mensual se mostraron señales de una desaceleración en los precios.

Producto del impacto de la guerra en Medio Oriente , la inflación de EEUU fue de 4,2% en mayo, su nivel más alto desde abril de 2023. Se trató de un resultado en línea a lo proyectado por el mercado. La sorpresa estuvo del lado de la medición mensual, en donde se registró una desaceleración en la inflación núcleo .

El dato interanual consolida l a fuerte aceleración en la inflación norteamericana desde el comienzo del conflicto militar entre EEUU e Israel con Irán a fines de febrero. Ese mes, los precios que miden el Índice de Precios al Consumidor (IPC) habían subido 2,4%, pero en marzo avanzaron a 3,3%, luego en abril aumentaron a 3,8% y actualmente volvieron a perforar la barrera del 4% en años .

A nivel mensual, sin embargo, el panorama que muestra el IPC es ligeramente distinto . Los precios subieron 0,5% mensual en mayo, en línea con lo esperado. Este registro representó una desaceleración respecto al 0,6% mensual de abril. Desde Balanz remarcaron que los segmentos de energía y servicios "explicaron casi íntegramente la variación de precios de mayo" .

" Energía registró un 3,9% mensual , muy similar a lo que había mostrado en abril (3,8%), al tiempo que los servicios se desaceleraron hacia 0,30% mensual desde el 0,50% mensual previo, de la mano de la categoría de vivienda que registró 0,32% mensual por debajo del 0,50% mensual previo", detallaron.

Como aspecto positivo, los analistas de Balanz explicaron que " se verificó una importante desaceleración en el segmento de alimentos , que avanzó 0.20% mensual frente al 0,50% de abril".

Otro dato importante fue la leve desaceleración registrada en el IPC Núcleo — que exlcuye alimentos y energía —, que anotó un incremento de 0,2% mensual, la mitad del dato de abril. De todas maneras, en la medición interanual la núcleo fue de 2,9%, por encima del dato de abril, que fue 2,8%.

La mirada puesta en la Fed

Balanz explicó que "el mercado descuenta un poco menos de una suba de 25 puntos hacia fin de año por parte de la Reserva Federal". Según el FedWatch de CME Group, el mercado le asigna un 40% de probabilidades un incremento de ese nivel en la reunión del banco central norteamericano de diciembre, mientras que un 24% espera una suba de tasas aún mayor. Solo el 32% espera que las tasas se mantenga en el nivel actual.

La próxima semana se reunirá el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés), el organismo de la Fed encargado de decidir el rumbo de la política monetaria norteamericana. Será la primera reunión de Kevin Warsh como presidente de la Reserva Federal, por lo que la mirada del mercado también estará atenta a sus declaraciones luego de que se conozca la decisión el miércoles.

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