Se aceleró la inflación de alimentos en septiembre: ¿el IPC volverá al 2%?

Los principales impulsores fueron las carnes, con la avícola disparándose 3,3% en la segunda semana y la vacuna subiendo 0,7%, y los panificados, que también registraron un fuerte salto.

La inflación de alimentos se recalentó al inicio de septiembre y algunas consultoras, en sus proyecciones preliminares, ya prevén que el índice de precios al consumidor (IPC) vuelva al 2% . Los principales catalizadores fueron el precio del pollo , que se disparó 3,3% en la segunda semana , y los panificados , que también pegaron un salto importante.

La medición que más llamó la atención fue la de la consultora LCG , que calculó una variación del 3% semanal , la más alta de 2026 y desde agosto de 2025, según el historial disponible en el informe. Ese salto se dio tras dos semanas de calma, ya que en la previa se había registrado una deflación del 0,7% y, en la anterior, una suba marginal del 0,1%.

Pese a ello, en el promedio de las últimas cuatro semanas, el rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas se aceleró 0,5 puntos porcentuales (p.p.), hasta el 1,5% .

Por su parte, EcoGo también observó una aceleración de los precios en el inicio de este mes, aunque se produjo tras un cierre de agosto con una tendencia al alza. En las dos primeras semanas de septiembre, la consultora midió una variación del 0,6% en cada una , lo que muestra una inercia mucho más alta que la del mes previo, cuando fue del 0,1% y del 0,3%, respectivamente. “El rubro de alimentos y bebidas ya acumula un incremento superior al 2%” , adelantaron.

Asimismo, observan un aumento de la indumentaria en medio del cambio de temporada y después de que el rubro mostrara deflación gracias a la liquidación de otoño-invierno, que fue anticipada en un contexto de caída del consumo. El sector de la salud , en tanto, vuelve a presionar al alza debido a los nuevos reajustes en los precios de los medicamentos , combinados con las subas en las cuotas de la medicina prepaga y las obras sociales , que continúan ajustándose por encima del último dato oficial de inflación.

En el top 3, que excluye alimentos y regulados, observaron un alza sustancial de libros (+1,2%), seguidos por computadoras y accesorios (+0,9%) y psicofármacos (+0,3%).

En el otro extremo, Econviews observó que la variación semanal de los alimentos no fue sustancial, sino más bien estable. La inflación total promedio de Equilibra tampoco llamó demasiado la atención, según comentó Gonzalo Carrera a Ámbito, ya que fue del 0,1%.

Alimentos aceleraron sus precios al inicio de septiembre

El sector de las carnes experimentó un salto del 1,1%, frente al 0,4% de la semana previa. Al interior del rubro, la suba estuvo impulsada por un fuerte repunte de la carne de ave (+3,3%) y por la firmeza sostenida de la carne vacuna (+0,7%), mientras que los pescados permanecieron estancados (0,0%) y otras carnes rojas mostraron un leve recorte (-0,2%).

“Esta aceleración en góndola estuvo en sintonía directa con el mercado mayorista, donde las carnes sufrieron un rebote del 4,1%, revirtiendo por completo la baja del período anterior”, resaltaron desde EcoGo.

Las frutas y verduras subieron un 0,5% en la segunda semana. Esta dinámica minorista reflejó la desaceleración de las frutas, frente al 1,9% de la semana previa, y una leve aceleración de las verduras, que venían de aumentar un 0,3%.

“En el mercado mayorista, ambos rubros rebotaron al alza tras las caídas anteriores: las frutas saltaron un 5,5% y las verduras avanzaron un 1,7%, reacelerando la presión de costos en el origen”, argumentaron.

Desde LCG señalaron que las subas de panificados (+9,2%), carnes (+2,7%) y verduras (+6,2%) explicaron casi en su totalidad el incremento semanal del 3% en los alimentos.

Inflación para septiembre

La inflación de septiembre está estimada en un 2% para EcoGo, aunque la proyección está sujeta a modificaciones durante las próximas semanas. Para Equilibra, en tanto, sería del 1,8%, también con posibilidades de revisión.

La proyección de LCG es del 1,7% para septiembre, pese al aumento extraordinario registrado durante la segunda semana del mes. “Si bien esta semana subieron mucho los alimentos, no implica un cambio de tendencia. Siempre hay una semana en el mes que es más alta que las demás. Esperaría a que haya varias semanas de igual magnitud para decir que los precios van a ir en ascenso”, subrayó la economista Melisa Sala.

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) ubicó el IPC en torno al 1,8%, en línea con el dato preliminar de Equilibra.

Además, este martes se conoció la proyección de inflación incluida en el Presupuesto 2027, que se ubica en torno al 18%. Cabe recordar que el Presupuesto 2026 había previsto un IPC del 10,1%, una estimación que quedó desactualizada durante el primer cuatrimestre.

Para este año, en cambio, la inflación acumulada superaría el 30%. Así, la previsión oficial para 2027 representa apenas algo más de la mitad del IPC esperado para 2026, pese a que será un año electoral.