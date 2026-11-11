La inflación de octubre sería similar a la de septiembre y ya acumularía seis meses estancada en un mismo nivel

La inflación se mantendría estable pero sin perspectivas de retomar una mayor desaceleración.

Los indicadores privados apuntan a una inflación de octubre de entre 1,8% y 2%, lo que sugiere que los aumentos de precios están estabilizados pero les cuesta continuar con el proceso de progresivo descenso. Expertos estiman que para el último bimestre del año no habrá cambios significativos. Entre las causas advierten que aún pesan mecanismos de indexación y el proceso de recomposición de precios relativos que no concluyó.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Vale recordar que en mayo el Índice de Precios al Consumidor (IPC) avanzó 2,1%, para en junio desacelerarse al 1,9%, y en julio retomar al 2,1%. Agosto fue el mes con la medición más baja de esta secuencia, con el 1,7%, y en septiembre volvió al 1,9%, la misma medición que se espera en octubre en promedio. Por ende, se trataría del sexto mes consecutivo con la inflación en torno al mismo nivel.

La semana pasada, además, se conoció el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) publicado por el Banco Central (BCRA), donde los participantes pronosticaron que la inflación de octubre habría alcanzado el 1,8% mensual, una décima por encima de lo previsto en la encuesta anterior. En tanto que el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA) registró un incremento del 1,9%, que extrapolado para todo el país daría el mismo nivel que el IPC nacional.

Consultados por Ámbito, desde LCG aseguraron que la inflación para el décimo mes del año habría sido del 1,9% mensual. Lo mismo relevó C&T para la región GBA. Por su parte, Equilibra pronosticó una variación del 1,8% a nivel nacional. En Libertad y Progreso predijeron también 1,8% en su nowcast del IPC. Por último, Analytica marcó un 2% mensual, cifra superior a la de septiembre.

Por qué la inflación se resiste a caer hasta el 1,5% mensual Según un informe de Fundación Mediterránea hay varias causas detrás de la inercia inflacionaria. Por un lado, se encuentran los precios regulados que mantienen subas promedio del 2,3% mensual. En detalle, la tarifa de agua y gas registraron incrementos del 2,2% en octubre, mientras que la electricidad subió un 1,6%. Además, en el AMBA los boletos de colectivos aumentaron un 2,9%, mientras que el subte ajustó un 3,7%. A ello se sumaron incrementos del 1,5% en las naftas y del 2,5% en las cuotas de medicina prepaga y servicios de internet, telefonía y cable.

Desde el mismo informe también revelaron que la otra causa de que la inflación no siguiera su camino de descenso se debió a los precios estacionales, que habrían trepado 2,5% en octubre luego de marcar 2,7% promedio entre mayo y septiembre. "Esta categoría habría sido impulsada por subas en los precios de las verduras (+12,9% según IPCBA), junto con los primeros aumentos ligados al turismo previo a las vacaciones de verano (2,8% recreación y cultura y 2,6% servicios de alojamiento)", aseguraron desde Fundación Mediterránea. En paralelo, el trabajo explicó que hubo medidas que intentaron descomprimir la suba de precios aunque no lograron ser efectivas. Una de ella se evidenció con el ancla cambiaria. Cabe resaltar, al respecto, que el Banco Central se abstuvo de realizar compras de divisas los días donde hubo mayor presión sobre el tipo de cambio, y solo las retomó cuando el valor de la divisa se mantuvo sin mayores fluctuaciones. "Aún más, el Tesoro habría vendido unos u$s100 millones el lunes 26 de octubre, el día posterior a la victoria de Lula da Silva en Brasil", recordaron. En la misma dirección, las autoridades postergaron por tercer mes consecutivo el aumento del impuesto a los combustibles líquidos (ICL). "Vale aclarar que el incremento pendiente es del 64% y que, de aplicarse íntegramente, tendría un impacto del 11% sobre el precio de la nafta y de unos 0,4 puntos porcentuales sobre el IPC. Algo similar ocurre con los colectivos de jurisdicción nacional en el AMBA, que acumulan cinco meses sin aumentos", profundizaron. "Estas medidas no logran quebrar la inercia inflacionaria, en un marco de expectativas de inflación elevadas, mecanismos de indexación todavía presentes y un proceso de recomposición de precios relativos que aún no ha concluido", concluyeron.

Temas Inflación