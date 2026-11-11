La oposición de Córdoba se mostró unida en La Falda: Luis Juez y Gabriel Bornoroni ya piensan en la elección provincial

La cumbre en Punilla reunió a libertarios, juecistas, macristas y Primero la Gente, pero sin el radicalismo. Casi al mismo tiempo, la UCR invitó a siete partidos a armar un frente contra el peronismo. Mientras tanto, Martín Llaryora festeja una visita papal que se concretó sin fisuras.

Dos días antes que el papa León XIV aterrizara en Córdoba la oposición no peronista eligió el Valle de Punilla para dar su primera señal electoral de peso. En La Falda, el senador nacional Luis Juez y el diputado nacional Gabriel Bornoroni encabezaron un encuentro con vecinos en el Hotel Edén, al que llegaron cerca de 350 personas. La foto tuvo el indudable mensaje de que el Frente Cívico y La Libertad Avanza piensan ir juntos a la pelea por la gobernación en 2027.

El motivo formal fue presentar a Leonardo Gribaudo como precandidato a intendente de La Falda pero el acto fue más allá de lo local. Junto a Juez y Bornoroni estuvieron el diputado nacional Gonzalo Roca , el referente del PRO Oscar Tamis (presidente), Gastón Dueñas por Primero la Gente, y legisladores, intendentes y concejales del espacio. Cuatro fuerzas mostraron un acuerdo provincial que tendrá su primera prueba en las urnas el 14 de marzo, cuando La Falda abra el calendario electoral cordobés.

La ciudad no es un escenario cualquiera porque en 2023 fue el primer triunfo de la oposición sobre el peronismo y hoy la gobierna el radical Javier Dieminger , que ya eligió al concejal Javier Montes para sucederlo. Si la UCR va por afuera, La Falda puede convertirse en otra plaza en donde se rompe la vieja sociedad de Juntos por el Cambio. Cerca de la carpa libertaria se señala que los radicales locales decidieron jugar solos, mientras que desde el juecismo adelantan que el modelo de Punilla se va a repetir en otras localidades.

Luis Juez fue el que más habló en la cumbre, al señalar que la alianza no se frenará por los dirigentes que todavía dudan, en referencia a los intendentes radicales que no se definieron. Sobre la candidatura a gobernador, sostuvo que todavía no se discutió, que el elegido tiene que ser el que asegure el triunfo y que nunca habló del tema con Bornoroni. Anticipó también que la campaña va a recorrer la provincia y se va a organizar más allá de las estructuras partidarias.

El senador acusó al peronismo de manejar el calendario electoral según su propia conveniencia y de hacer de la especulación un método de gobierno. Habló de terminar con casi tres décadas de gestiones del mismo signo y cuestionó la salud, la educación y la Justicia provinciales, que según él están al servicio del poder. También acusó al gobernador de usar recursos públicos para su proyección personal mientras faltan fondos para jubilados, docentes y hospitales.

El radicalismo, por otro carril

Casi en simultáneo y sin haber estado en La Falda, la UCR cordobesa intentó recuperar la iniciativa porque Matías Gvozdenovich, recién llegado a la presidencia del partido de la mano del exdiputado Rodrigo de Loredo, envió una invitación formal a siete fuerzas: La Libertad Avanza, el Frente Cívico, el PRO, Encuentro Vecinal Córdoba, el Partido Libertario, el Partido Demócrata y Primero la Gente. Propuso una mesa de diálogo para construir una alianza capaz de derrotar al peronista Martín Llaryora.

Hoy les envié una invitación formal a los presidentes de los principales partidos de la oposición (La Libertad Avanza, Frente Cívico, PRO, Encuentro Vecinal Córdoba, Partido Libertario, Partido Demócrata y Primero la Gente) para invitarlos a formar una mesa de diálogo, para… — Matias Gvozdenovich (@MPGvozdenovich) November 4, 2026

Gvozdenovich justificó el apuro con una sospecha que recorre a toda la oposición y es que el gobernador adelantaría los comicios provinciales a los primeros meses del año próximo, posiblemente a marzo. Dejó en claro que el candidato del radicalismo es De Loredo y propuso definir el nombre de toda la coalición en una interna abierta o, si no, con un pool de encuestas.

La convocatoria, sin embargo, abrió otro frente interno radical debido a que el exintendente capitalino Ramón Mestre, referente de Más Radicalismo, le respondió y recordó que la Carta Orgánica obliga a definir candidaturas en internas y que hay varios aspirantes, no un candidato puesto de antemano. Cuestionó también la forma en que se eligió la nueva conducción y pidió que cualquier acuerdo se base en coincidencias programáticas y no solo electorales.

Así, mientras el radicalismo invita a sentarse a una mesa, libertarios y juecistas ya muestran candidatos en el territorio. De Loredo y Juez tuvieron hace poco una reunión larga que bajó las tensiones, instancia en la que ambos admitieron que deben confluir con Bornoroni, pero la lógica de Punilla avanza más rápido que las negociaciones en la capital y en un escenario dividido en tercios, al que más le conviene es al peronismo.

Martín Llaryora, con el Papa como carta

Del otro lado, en el Centro Cívico miran ese desorden con tranquilidad y con el dato a favor de que la visita de León XIV, que estuvo ocho horas en la provincia, el martes último, se desarrolló sin incidentes graves. La misa en el predio de FAdeA reunió, según las primeras estimaciones, a más de medio millón de fieles. Más de 11.000 policías, cientos de bomberos y equipos de emergencia trabajaron en una jornada que terminó apenas con un puñado de detenidos por hechos menores.

“UNIDOS PODEMOS LOGRAR TODO” (Papa León XIV, Córdoba 10/11/2026)



Hoy vivimos una jornada histórica que quedará guardada para siempre en el corazón de nuestra provincia. El #PapaLeón nos deja una profunda estela de paz, esperanza y una inmensa gratitud.



Quiero agradecer de… pic.twitter.com/H2hv1rSEMY — Martín Llaryora (@MartinLlaryora) November 10, 2026

Llaryora recibió y despidió al Pontífice en el aeropuerto junto al intendente Daniel Passerini y al arzobispo Ángel Rossi, y en FAdeA le entregó un poncho artesanal. El gobernador ya busca capitalizar el operativo. Destacó la organización como un logro colectivo y la proyección internacional que tuvo Córdoba. Además, aprovechó el balance para criticar otra vez el rumbo económico del presidente Javier Milei y reclamar trabajo como prioridad. Con la imagen de gestión eficiente y la fecha de los comicios guardada bajo siete llaves, Llaryora cuenta con la ventaja para elegir cuándo y cómo se dará la pelea electoral.