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11 de noviembre 2026 - 16:45

El dólar blue anotó su primer avance en 10 ruedas y volvió a acercarse al MEP

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue subió $15 en el inicio de la semana corta.

El dólar blue subió $15 en el inicio de la semana corta.

Depositphotos

El dólar blue subió $15 en el inicio de esta semana corta y volvió a acercarse al MEP. Sucedió en una rueda con bajo volumen de operaciones en el mercado de cambios oficial por el feriado en EEUU.

El informal cerró a $1.550 para la compra y a $1.570 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Se trató del primer avance en 10 jornadas.

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De este modo, la cotización volvió a operar casi en paridad con la del MEP, luego de varias ruedas en las cuales el tipo de cambio negociado en la bolsa se había ubicado por encima.

A cuánto operó el dólar oficial hoy, miércoles 11 de noviembre

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.544 para la venta.

Valor del CCL hoy, miércoles 11 de noviembre

El dólar CCL cerró a $1.665,92 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 7,9%.

Valor del dólar MEP hoy, miércoles 11 de noviembre

El dólar MEP cerró a $1.572,64 y la brecha con el dólar oficial es de 1,9%.

Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 11 de noviembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $2.041.

Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 11 de noviembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.658,82.

Valor de Bitcoin hoy, miércoles 11 de noviembre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s74.396, según Binance.

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