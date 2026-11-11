El dólar blue anotó su primer avance en 10 ruedas y volvió a acercarse al MEP

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue subió $15 en el inicio de la semana corta.

El dólar blue subió $15 en el inicio de esta semana corta y volvió a acercarse al MEP. Sucedió en una rueda con bajo volumen de operaciones en el mercado de cambios oficial por el feriado en EEUU.

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El informal cerró a $1.550 para la compra y a $1.570 para la venta , según los operadores de la city consultados por Ámbito . Se trató del primer avance en 10 jornadas.

De este modo, la cotización volvió a operar casi en paridad con la del MEP , luego de varias ruedas en las cuales el tipo de cambio negociado en la bolsa se había ubicado por encima.

Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco .

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.544 para la venta.

Valor del CCL hoy, miércoles 11 de noviembre

El dólar CCL cerró a $1.665,92 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 7,9%.

Valor del dólar MEP hoy, miércoles 11 de noviembre

El dólar MEP cerró a $1.572,64 y la brecha con el dólar oficial es de 1,9%.

Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 11 de noviembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $2.041.

Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 11 de noviembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.658,82.

Valor de Bitcoin hoy, miércoles 11 de noviembre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s74.396, según Binance.