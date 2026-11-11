El Gobierno pidió no usar el mensaje de León XIV para "alimentar disputas políticas locales"

Adrián Ravier defendió el rumbo económico y dijo que aún es pronto para evaluar el impacto de los planteos del Papa sobre discapacidad y educación.

Adrián Ravier hizo un balance de la visita de León XIV y destacó el trabajo conjunto de Nación, la Ciudad y las provincias.

El vocero presidencial, Adrián Ravier , sostuvo este miércoles que el mensaje del papa León XIV “no se debe utilizar para alimentar disputas políticas locales”. Tras la partida del pontífice rumbo a Perú, afirmó que sus palabras interpelan a toda la sociedad y recordó su llamado a evitar divisiones. En la misma conferencia, enumeró los puntos en los que, a su juicio, el Papa y el gobierno de Javier Milei coinciden.

Entre ellos mencionó la defensa de la vida desde la concepción, el lugar de la familia, el valor del trabajo y la iniciativa privada. También incluyó el rechazo a la corrupción, la lucha contra el crimen organizado y la necesidad de limitar el poder político.

Ravier retomó el planteo de León XIV de que la economía debe estar al servicio de las personas y sostuvo que ese fue el objetivo de las políticas de Milei desde diciembre de 2023. También defendió la compatibilidad entre la Doctrina Social de la Iglesia y la economía de mercado . Al hablar de la actividad económica, reconoció que el crecimiento es más lento de lo que el Gobierno proyectaba a comienzos de año y lo atribuyó a la incertidumbre internacional.

Consultado sobre si los planteos del Papa en materia de discapacidad y educación se traducirían en cambios de política, el vocero remitió al Presupuesto 2027 y cuestionó cómo la Universidad de Buenos Aires informa el destino de los fondos públicos. Ante una repregunta, dijo que era temprano para evaluar el impacto de los discursos: “Habrá que ver cómo impacta esto de acá a un plazo, es muy reciente” .

En su balance de la visita, Ravier aseguró que más de 6 millones de personas participaron de los distintos encuentros que encabezó León XIV durante sus cuatro días en la Argentina. Sostuvo que las actividades se desarrollaron “en un clima de paz, orden y concordia” y calificó la visita como “un hecho histórico cuya magnitud demanda humildad y unidad”.

Ravier recordó que fue la primera visita de un pontífice al país desde la de Juan Pablo II en 1987. También repasó la recepción de Javier Milei a León XIV en la Casa Rosada y recordó que, durante su discurso en el Palacio Libertad, el Presidente evocó a Francisco y lo definió como “el argentino más importante de la historia”.

Según el Gobierno, más de 6 millones de personas participaron de los encuentros durante los cuatro días de la visita papal. Vatican News

El vocero destacó el trabajo conjunto del Gobierno nacional, la Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Córdoba y Buenos Aires. Según indicó, el operativo contó con más de 52.000 agentes de la Policía Federal, la Gendarmería y la Prefectura, que trabajaron junto a la custodia papal. Agregó que Milei visitó el martes el Ministerio de Seguridad para agradecer a los efectivos y a los responsables del despliegue.

“Hay causas que atraviesan a toda la sociedad por igual, sin distinciones políticas”, afirmó Ravier, y señaló que la coordinación entre las distintas jurisdicciones permitió llevar adelante los encuentros.

La Argentina pidió medidas urgentes por el proyecto petrolero en Malvinas

En otro tramo de la conferencia, Ravier informó que la Argentina completó su exposición ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo. Según explicó, la delegación reiteró su pedido de medidas provisionales para impedir que el Reino Unido avance con la explotación de hidrocarburos en el área marítima de las islas Malvinas mientras se desarrolla el arbitraje internacional.

La delegación argentina advirtió sobre el riesgo de un perjuicio irreparable y pidió que el tribunal se pronuncie antes del inicio de las perforaciones del proyecto Sea Lion.

El Gobierno aseguró que sigue activo el operativo por El Niño

Ravier también señaló que el dispositivo federal de asistencia por El Niño continúa activo. Indicó que la Agencia Federal de Emergencias mantiene contacto con las provincias y las fuerzas federales, y coordina tareas con Vialidad Nacional.

El seguimiento se apoya en pronósticos del Instituto Nacional del Agua y en imágenes satelitales de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. Según detalló el vocero, Gendarmería interviene en la regulación del tránsito y Prefectura monitorea las zonas ribereñas.