Una funcionaria de la Fed pidió subas graduales de tasas para enfrentar la inflación

La titular de la Reserva Federal de Filadelfia, Anna Paulson, marcó postura en torno a que el banco central estadounidense mantenga los incrementos de tasas. Los mercados pronostican un 88,8% de posibilidades de una nueva suba en diciembre.

La titular de la Reserva Federal de Filadelfia advirtió sobre la necesidad de mantener alzas de tasas.

La titular de la Reserva Federal de Filadelfia, Anna Paulson, advirtió este martes que el banco central estadounidense necesita mantener el ciclo de suba de tasas para contener las presiones inflacionarias persistentes.

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En declaraciones preparadas para la 81ª Reunión Anual de Campo Capstone en Conshohocken, Pensilvania, Paulson indicó que un mayor endurecimiento gradual de la política monetaria parece apropiado .

Paulson señaló que "sigo creyendo que la política monetaria debe mantener un sesgo algo restrictivo para reconducir la inflación hacia el 2% ". La advertencia gira en torno a una inflación que lleva más de cinco años superando la meta oficial de la Fed, con el indicador subyacente estacionado en un rango de entre el 2,5% y el 3%.

La presidenta del Banco de la Reserva Federal de Filadelfia, con voto en el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) que fija las tasas este año, identificó combatir la inflación como su principal prioridad, afirmando que la economía mostró fortaleza y que el mercado laboral se mantiene estable.

Por su parte, distintos miembros de la Reserva Federal endurecieron su discurso en cuánto a las tasas de interés luego de que los datos oficiales mostraran una aceleración mayor a la prevista en la inflación de octubre.

Paulson enfatizó en que el IPC "sugiere que las presiones inflacionarias siguen muy presentes". En ese marco, atribuyó el aumento de la inflación a los aranceles, los precios de la energía y la inversión en inteligencia artificial.

Paulson atribuyó el aumento de la inflación a los aranceles, los precios de la energía y la inversión en inteligencia artificial. ChatGPT IA

Cabe precisar que la Fed presidida por Warsh subió las tasas en 25 puntos base por primera vez en tres años en septiembre, buscando reiterar el compromiso del banco central con su objetivo de inflación del 2%.

Por su parte, los mercados pronostican un 88,8% de posibilidades que el banco central vuelva a subir las tasas en 25 puntos base en diciembre, según mostró el CME Fedwatch.