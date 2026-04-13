Luis Caputo adelantó que la inflación de marzo superará el 3% y proyectó una desaceleración desde abril + Seguir en









En la previa del Índice de Precios al Consumidor que será publicado por el INDEC este martes, el ministro de Economía se refirió al incremento y y sostuvo que comenzará un proceso de desinflación en los próximos meses.

Luis Caputo adelantó que la inflación de marzo superará el 3% y proyectó una desaceleración desde abril.

En la previa de la publicación oficial del dato por parte del INDEC, el ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó este lunes que la inflación de marzo superará el 3% y aseguró que el índice comenzará a desacelerarse a partir de abril.

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Durante la presentación de un libro del analista económico Salvador Di Stefano en la Bolsa de Comercio de Rosario, el titular del Palacio de Hacienda anticipó que el Índice de Precios al Consumidor se incrementó nuevamente en marzo: "Seguramente será arriba del 3% porque hubo un shock que evidentemente tuvo impacto en todo lo que está relacionado con el petróleo, desde pasajes de avión de cabotaje hasta de transporte. También hay temas como la educación, que en marzo tiene su estacionalidad".

No obstante, el ministro anticipó que el Índice de Precios al Consumidor se incrementó nuevamente en marzo: "Seguramente será arriba del 3% porque hubo un shock que evidentemente tuvo impacto en todo lo que está relacionado con el petróleo, desde pasajes de avión de cabotaje hasta de transporte. También hay temas como la educación, que en marzo tiene su estacionalidad".

Luis Caputo En la previa del Índice de Precios al Consumidor que será publicado por el INDEC este martes, el ministro de Economía se refirió al incremento y y sostuvo que comenzará un proceso de desinflación en los próximos meses. Además, también defendió la política económica del Gobierno encabezado por Javier Milei y cuestionó a quienes advierten un escenario de crisis. “¿Vos viste alguna vez a la Argentina siendo un desastre y el dólar bajar, con el Banco Central teniendo que comprar dólares para que no se caiga más? Cuando a Argentina le va mal pasa lo contrario”, planteó.

La inflación de marzo en la Ciudad de Buenos Aires La semana pasada se conoció que la inflación en marzo en la Ciudad, un dato que suele anticipar la tendencia a nivel nacional, volvió a acelerarse y alcanzó el 3% en el mes. De esta manera, alcanzó un alza del 8,9% en el primer trimestre del año. Por su parte, la variación interanual se ubicó en 32,1%.

El índice se vio impulsado en el tercer mes del año por aumentos en rubros sensibles como los combustibles, las tarifas de servicios públicos (electricidad y agua), el boleto del colectivo y la educación. El trabajo elaborado mensualmente por el Instituto de Estadística y Censos de CABA detalló una particular situación en marzo ya que se aceleraron tanto los bienes (+2,8%) como los servicios (3,1%). Según explican, el incremento en los bienes respondió fundamentalmente a los incrementos en los precios de los alimentos y, en menor medida, a los aumentos en los valores de los combustibles y lubricantes para vehículos de uso del hogar y de las prendas de vestir. En cuanto a los servicios, el alza respondió sobre todo a los incrementos en las cuotas educativas y en los precios de restaurantes y bares. También incidieron, aunque en menor medida, los ajustes en el boleto de colectivo, los gastos vinculados a la vivienda y los alquileres. En contraste, la baja en hoteles y paquetes turísticos ayudó a moderar parcialmente la suba del rubro.