La licuadora y la recesión: se agudiza la crisis de los salarios y prevén mayor deterioro

Ese cuadro no describe un daño colateral. Pareciera ser parte del núcleo mismo del plan oficial. “La motosierra y la licuadora, que son los pilares del ajuste, no se negocian. El déficit cero no se negocia. El proceso de saneamiento del Banco Central no se negocia. Y una vez que tenemos el equilibrio fiscal y tenemos saneando el Banco Central vamos a estar en condición de abrir el mercado cambiario”, dijo el Presidente este miércoles en una entrevista televisiva. Fue la primera vez que reconoció a la licuación de ahorros (plazos fijos y pasivos remunerados del BCRA) e ingresos como parte central de su programa para secar de pesos la economía y allanar un eventual proceso de dolarización.