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13 de septiembre 2026 - 18:35

La mora en los créditos a las familias alcanzó el 18% en julio y acumula 21 meses de subas

El nivel de irregularidad aumentó 10,3 puntos porcentuales en un año. Más de uno de cada cuatro titulares de crédito se encuentra en mora.

La mora en los créditos a las familias alcanzó el 18% en julio y acumula 21 meses de subas.

La mora en los créditos a las familias alcanzó el 18% en julio y acumula 21 meses de subas.

La morosidad en los créditos a las familias volvió a aumentar en julio y alcanzó el 18% del total de los préstamos, según el Monitor Mensual de Crédito a las Familias elaborado por Eco Go y la Universidad Austral. El indicador acumula 21 meses consecutivos de subas y registró un aumento de 10,3 puntos porcentuales en la comparación interanual.

Si se analiza el impacto por cantidad de personas y no solo por los montos adeudados, la proporción de deudores en mora trepó al 26,6% del total de titulares de crédito. Esto implica un incremento de 0,3 puntos porcentuales en el mes y de 8,3 puntos porcentuales frente a julio de 2025.

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Por su parte, el stock total de deuda de las familias ascendió a $99,4 billones a precios de julio de 2026. En términos reales, el crédito registró una contracción del 0,7% respecto de junio, aunque todavía sostiene una expansión del 4,7% interanual.

Dónde se concentra la morosidad de los créditos

Al analizar el origen de los préstamos, el sistema financiero tradicional concentra el 85,4% del crédito total, equivalente a $84,9 billones, y registra un índice de mora por monto del 15,8%.

En tanto, los proveedores no financieros de crédito (PNFC), entre los que se encuentran las emisoras de tarjetas no bancarias y las fintechs, concentran el 14,6% del mercado, con créditos por $14,5 billones.

Aunque tienen una participación menor en el total, los PNFC presentan un nivel de morosidad significativamente más elevado: alcanza el 31,3%, por lo que concentran la mayor fragilidad del sistema.

Como dato positivo, el informe destacó la evolución de la mora operativa, que contempla los atrasos correspondientes a las situaciones 3 y 4 y excluye la cartera irrecuperable en situación 5. Este indicador se ubicó en 11,8% del crédito y comenzó a mostrar señales de estabilización.

Las provincias con mayor morosidad

La morosidad también presenta diferencias significativas según la provincia. La Rioja registró el mayor nivel de mora por monto, con 25,3%, seguida por Santa Cruz, con 23,6%, y San Luis, con 23,5%.

En el extremo contrario, los niveles más bajos se observaron en La Pampa (9,6%), la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (12,4%) y Entre Ríos (14%).

Por otro lado, el informe analizó la relación entre el crédito a las familias y el Producto Bruto Geográfico (PBG) de cada provincia. Los mayores niveles se registraron en Tucumán (13,5%), Catamarca (12,3%) y Formosa (11,8%), que presentan así los niveles más elevados de endeudamiento en relación con su actividad económica.

En cuanto a la evolución mensual del crédito real, La Pampa fue la única provincia que registró un crecimiento, con una suba del 0,5%. En el otro extremo, Chaco tuvo la mayor caída, con una contracción del 2,1% en términos reales.

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