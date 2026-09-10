Para el FMI, la morosidad no representa un riesgo para la estabilidad financiera

El FMI aseguró que el aumento de la morosidad de los hogares no representa un riesgo para la estabilidad financiera de la Argentina. Además, volvió a elogiar el plan de Javier Milei y pidió profundizar el crédito y la acumulación de reservas.

El FMI descartó que la morosidad sea un problema para el programa de Milei.

“Estamos siguiendo de cerca el reciente aumento en las tasas de morosidad de los hogares ; sin embargo, no consideramos que esto represente un riesgo significativo para la estabilidad financiera del país”. Así lo señaló Julie Kozack , vocera del Fondo Monetario Internacional (FMI) en el marco de una conferencia de prensa ofrecida este jueves en Washington.

La funcionaria relativizó el tema afirmando que “ básicamente, observamos que el endeudamiento de los hogares en Argentina se mantiene en niveles relativamente bajos: ronda el 8 % del PIB , una cifra inferior a la de muchos otros países de América Latina”.

En ese sentido, agregó que “constatamos que los bancos cuentan con niveles adecuados de capital y liquidez , y que disponen de provisiones que cubren más del 85% de sus préstamos en mora ”.

La portavoz aseveró que “el sistema bancario del país es bastante reducido”. Por ello, “de cara al futuro, será fundamental profundizar dichos mercados y facilitar mecanismos que permitan canalizar el crédito y el ahorro de los argentinos hacia inversiones y oportunidades de desarrollo”.

Kozack además adelantó que la próxima misión del FMI " está programada para comenzar la semana del 21 de septiembre para la tercera revisión".

A pesar de las alertas, el FMI no ve una problemática en la morosidad.

Los avances del programa de Milei

Kozack, en línea con distintas expresiones del FMI, volvió a elogiar el programa aplicado por el gobierno de Javier Milei. Dijo que “Argentina ha logrado avances notables en la estabilización de su economía. El país ha registrado superávits fiscales primarios durante dos años consecutivos, algo que no ocurría desde hace quince años. Ha logrado reducir la inflación a cerca del 30%, ha retomado la senda del crecimiento y ha reducido la pobreza”.

También ponderó que “se están recomponiendo las reservas internacionales” y destacó “el fortalecimiento de la confianza de los mercados, lo que se ha traducido en menores costos de endeudamiento, mejoras en las calificaciones crediticias y una creciente cartera de proyectos de inversión privada”.

Al referirse al futuro del país, el organismo considera que “la prioridad clave para Argentina sigue siendo fortalecer aún más sus marcos de políticas y su resiliencia económica”.

Detalló que esto implica continuar recomponiendo el colchón de reservas —proceso que ya está en marcha—, seguir reduciendo los riesgos de financiamiento, preservar el ancla fiscal establecida y reforzar los marcos de políticas para preparar al país ante futuras perturbaciones.

En particular, consideró que las propuestas de reforma orientadas a fortalecer el mandato y la independencia del Banco Central “deberían contribuir al proceso de desinflación y, en última instancia, conducir a una mejora de los ingresos reales de los hogares argentinos a largo plazo”.

La distribución

Consultada por Ámbito sobre si la baja de actividad industrial, la informalidad de la economía podía afectar al programa económico, Kozac afirmó que “tanto el Fondo como las autoridades argentinas reconocen la importancia de ampliar el alcance de los beneficios derivados de la estabilización y el crecimiento”.

Reconoció que “hasta ahora, el crecimiento ha sido impulsado principalmente por los sectores energético, minero y agrícola; tanto nosotros como las autoridades somos conscientes de que sería beneficioso diversificar este impulso”.

En este sentido indicó que “se está trabajando para superar los cuellos de botella en infraestructura mediante la licitación de grandes redes de carreteras y sistemas ferroviarios de carga, iniciativas respaldadas por una mayor previsibilidad fiscal y regulatoria”.

Paralelamente, culminó señalando que “continúan los esfuerzos para profundizar los mercados de crédito en Argentina, incluyendo el desarrollo de mecanismos de mercado para fomentar mercados de financiamiento a largo plazo, como el crédito hipotecario.”

Reservas

A fines de julio pasado, la directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva, vino a la Argentina y se reunió con el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.

En esa oportunidad, volvió a reconocer los avances en materia de estabilización macroeconómica que lleva adelante la administración oficial, destacando la baja de la inflación y el paso de déficit a superávit primario. En particular, felicitó públicamente al Gobierno y al Banco Central (BCRA) por "sobrecumplir" la meta de acumulación de divisas, y dejó una frase muy directa dirigida a las autoridades: “Sigan comprando”.

Le hicieron caso y en lo que va del año el BCRA ya lleva adquiridas alrededor de 14.000 millones de dólares de reservas, un monto inédito y más que la meta anual trazada por el FMI, de 10.000 millones. En medios del mercado se proyecta que la autoridad monetaria podría sumar tanto como 18.000 millones de dólares a lo largo de 2026.

En su visita al país Georgieva también advirtió sobre el desafío de traducir los resultados que viene logrando el Gobierno en materia macroeconómica en empleo formal y mejoras para las Pymes.

Sin embargo, las últimas cifras oficiales revelan que la actividad económica viene a dos velocidades, con un contraste entre el dinamismo de los sectores vinculados a la exportación (agro, minería y energía) y la depresión de los dependientes del mercado local (industria, comercio y construcción).

Las caídas registradas tanto en la actividad fabril como en la construcción en julio -entre 4,5 y 5%, en las comparaciones tanto intermensual como anual – fueron relativizadas por fuentes oficiales. Al respecto, se señala que incidieron factores particulares, como muchos días con lluvias.

Sin embargo, distintos indicadores tienden a mostrar un panorama complicado para el mercado local. Así, los datos de recaudación tributaria correspondientes a agosto muestran los impuestos vinculados al consumo interno registraron caídas reales del 6%, en el caso del IVA, y de 9% en lo concerniente al tributo al cheque.

Los contactos de autoridades del Gobierno a nivel internacional continuaron a comienzos del presente mes cuando Caputo participó de la reunión de ministros de finanzas y presidentes de bancos centrales del G20, en Asheville, Carolina del Norte. Allí se reunió con Georgieva y con Scott Bessent, secretario del Tesoro estadounidense y articulador central del respaldo de Washington al Gobierno durante la crisis cambiaria de 2025.

En esos días, el funcionario de Trump volvió a ser elogioso con el país. Sostuvo: “tenemos una oportunidad histórica en el hemisferio occidental liderada por Argentina y las reformas que implementaron allí”. Y agregó: “Todos decían que no se podía hacer y ahora estamos viendo cómo baja la inflación y un cambio en las condiciones económicas”.