Antes de la sesión en Diputados, entidades financieras rechazaron una ley para afrontar la morosidad

Nueva comisión debatió por la morosidad en Diputados. Diputados

La oposición se juega este miércoles su primera carta importante del año. Nucleados en el reclamo por la emergencia en discapacidad y la morosidad, buscarán alcanzar el quórum en una sesión que permita avanzar en fechas concretas para una ley y, principalmente, darle un mensaje al Gobierno: se puede armar una mayoría en su contra. En la previa de esa jornada, La Libertad Avanza convocó a voces influyentes del mercado del crédito que rechazan una regulación en las tasas y una respuesta colectiva al endeudamiento.

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Como parte de su estrategia para reducir el impacto de la iniciativa disidente, el bloque libertario reactivó la Comisión de Finanzas y estableció plazos para reuniones informativas y así avanzar en una ley, aunque aún no se conoció una propuesta de su autoría. La oposición participó, pero de manera testimonial: su verdadero objetivo es alcanzar el quorum este miércoles y un dictamen el 23 de septiembre, para votar un proyecto unificado en octubre.

Los cinco oradores que participaron del debate integran cámaras representantes de entidades financieras, que rechazaron de forma unánime una ley regulatoria, argumentando que reducirían la posibilidad del crédito. Todos fueron invitados por el oficialismo. "No quisimos aportar a la reunión porque creemos que es un engaño. Dimos nuestro postura y participamos de la convocatoria, pero nuestros proyectos quedan para cuando tengamos plenario de cara a un dictamen", aclararon desde el peronismo a este medio.

La oposición busca dar un golpe de efecto en Diputados. El principal desafío opositor es armar un solo proyecto entre las más de 40 redacciones que ingresaron a la Cámara baja. Según pudo conocer Ámbito, un texto de unidad confluiría entre iniciativas presentadas por Itaí Hagman y Kelly Olmos (Unión por la Patria), más los de Pablo Juliano y Esteban Paulón (Provincias Unidas). La intención es que no implique un impacto en el equilibrio fiscal, para evitar ser emplazado en la Comisión de Presupuesto (el plenario sería entre Finanzas y Defensa del Consumidor) y brindar un argumento para un eventual veto presidencial, situación irreversible para la disidencia en la actual distribución parlamentaria.

Cámaras financieras rechazaron ley contra la morosidad Entre los invitados, se encontraba Francisco Gismondi, gerente de la Asociación de Bancos Argentino (ADEBA). "Nos da un poco de temor una ley que intervenga en los contratos de privado porque posiblemente eso tenga una consecuencia en el crédito a futuro", sentenció y consideró que "cuando se modifica todos los contratos celebrados hacia atrás, empieza a haber temor sobre los contratos que se celebren a futuro, y que esto sea refinanciado compulsivamente". A su vez, agregó que "tampoco estamos de acuerdo con definir parámetros o tasas. Si se pone una tasa máxima, hay gente que se queda afuera de recibir un crédito y posiblemente termine yendo a prestamistas que estén por fuera del circuito formal".

La voz de las fintech era una de las más solicitadas y, en ese marco, estuvo presente Mariano Biocca, director ejecutivo de la Cámara Argentina de Fintech, quien analizó la influencia de las plataformas en el crecimiento de la registración financiera (el 100% de la población adulta tiene una cuenta, el mejor dato de América Latina) y en el crédito formal (7 millones en 2025, contra 400.000 del 2019). A su vez consideró que no existen tasas quimérica: "La gran distorsión que se genera es que estos créditos no son anuales: son de poco monto y de menor plazo. [...] No existe un jugador que pueda formar precios en el costo del financiamiento a las familias". Finalmente, señaló la necesidad de continuar ampliando la posibilidad del crédito interno, que en la Argentina representa un 13,1% del PBI, contra un promedio regional del 47,8%. Desde la Cámara de Medios de Pago, la directora Luciana Ríos Benso entendió que "no hay solución única, porque son distintas las actitudes que llevaron a cada uno de los individuos a estar en situación de mora": "Cada empresa está en condiciones de entender mejor las condiciones de sus clientes y de acompañarlos de mejor manera". En ese marco, aseguró que están haciendo esfuerzos en ofrecer "mejor educación financiera, más información, más transparencia y entender mejor las condiciones de acceso al crédito". Otro de los invitados fue Norberto Etchegoyen, director de la Cámara de Emisores Regionales de Tarjetas de Crédito y Compra No Bancaria, que reconoció que "desde septiembre del año pasado estamos trabajando con el problema de la mora" y manifestó que en noviembre del 2025 llegaba al 8,69%, lo que se redujo a 6,82% en junio de este año. También se opuso a una ley, porque "limitaría cuánto podemos cobrar, pero no se garantiza cuánto cuesta financiarnos" y planteó que "no se puede regular la tasa de interés a cobrar sin garantizar el costo del dinero".

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